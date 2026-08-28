Mondiali canottaggio 2026, Torre-Selva undicesimi nel doppio: Soares chiude 26° nel singolo

Nella quinta giornata dei Mondiali Assoluti arrivano i verdetti per diversi equipaggi azzurri. Torre e Selva quinti nella Finale B del doppio, Soares secondo nella Finale E. Sophie Souwer sarà invece in Finale D.

Quinta giornata di gare ai Mondiali Assoluti 2026 di canottaggio, con diversi verdetti per l’Italia tra quarti di finale e finali. Nel doppio maschile Niels Torre e Marco Selva chiudono all’undicesimo posto complessivo, mentre Gabriel Soares termina 26° nel singolo. Nel singolo femminile, invece, Sophie Souwer accede alla Finale D.

Soares secondo nella Finale E del singolo

Gabriel Soares ha chiuso al secondo posto la Finale E del singolo maschile, risultato che vale la 26ª posizione complessiva.

L’azzurro è transitato terzo a metà percorso, prima di superare il sudafricano Baxter. Nel finale ha poi resistito al tentativo di rimonta del turco Mutlu, mantenendo la seconda posizione alle spalle del lituano Nemeravicius.

Torre-Selva undicesimi nel doppio

Nella Finale B del doppio maschile, Niels Torre e Marco Selva hanno concluso in quinta posizione, chiudendo così i Mondiali all’undicesimo posto assoluto.

Gli azzurri sono rimasti terzi nei primi 1000 metri di una finale che ha visto al via anche i fratelli croati Sinkovic. Proprio i croati, dopo aver superato la Germania intorno a metà gara, hanno preso il comando senza più lasciarlo.

Nella seconda parte Torre e Selva hanno perso due posizioni, venendo superati da Nuova Zelanda e Portogallo, per poi mantenere il quinto posto fino al traguardo.

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Souwer in Finale D nel singolo femminile

Sophie Souwer ha invece affrontato il quarto di finale del singolo femminile in condizioni di gara difficili.

L’azzurra è rimasta a contatto con l’uzbeka Prakaten nella prima metà del percorso e negli ultimi 500 metri ha provato ad avvicinarsi alla cinese Wang.

Souwer ha terminato in sesta posizione il quarto di finale vinto dalla lituana Senkute davanti all’ucraina Dudchenko e alla tedesca Foester.

Con il 19° tempo complessivo, l’Italia accede alla Finale D.