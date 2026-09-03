US Open, Darderi vince ed è al terzo turno: il prossimo avversario

Luciano Darderi non sbaglia, batte Dalibor Svrcina e si qualifica al terzo turno degli US Open: ora occhio al possibile derby italiano

Luciano Darderi, testa di serie numero 21, approda al terzo turno del tabellone di singolare maschile degli US Open 2026. L’azzurro piega in quattro set il ceco Dalibor Svrcina, proveniente dalle qualificazioni, battuto con lo score di 6-3, 6-7 (5), 6-4, 6-4, maturato in 3 ore e 47 minuti di gioco di ottimo livello.

Ai sedicesimi di finale occhio alla possibilità che ci sia un derby tutto italiano, dato che Darderi affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e l’australiano Dane Sweeny, ora in campo. Nel primo set Darderi cede il servizio a zero in avvio, ma trova subito la quadratura del cerchio infilandone quattro consecutivi e chiudendo sul 6-3.

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Nella secondo set, le cose non vanno proprio come previsto. L’azzurro si trova sotto, ma infila dodici punti consecutivi. Svrcina trova il controbreak e vince il tiebreak pareggiando il conto dei set. Nel terzo set, l’italiano cambia marcia: dopo un andamento equilibrato, Darderi va sul 4-2, subisce il controbreak, ma allunga ancora e al terzo set point strappa la battuta al ceco chiudendo sul 6-4.

Darderi vince e lascia buone sensazioni nel percorso agli US Open

Nel quarto set si continua sulla stessa inerzia con diversi break già all’avvio. Dopo otto game di fila vinti dal giocatore in risposta, Svrcina scappa sul 3-1, ma Darderi trova il controbreak a zero per il 3-3.

Il ceco strappa di nuovo, ma l’azzurro risponde subito, passa a condurre e chiude la pratica sul 6-4, regalando una grandissima e indimenticabile soddisfazione a tutti i tifosi italiani del tennis mondiale. Le sensazioni sono ottime in vista del percorso agli US Open.