Judo, Alice Martellacci argento agli Europei junior! Prima medaglia per l’Italia

Alice Martellacci ha sfoderato una grande prestazione e ha conquistato l’argento agli Europei junior: si tratta della prima medaglia per la rassegna italiana

Arriva dal tatami di Podgorica la prima, emozionante gioia per il judo italiano. Alice Martellacci, 20enne portacolori del Kodokan Chieti, regala all’Italia la prima medaglia ai Campionati Europei Junior di judo 2026, conquistando un prestigioso argento nella categoria -57 kg.

La rassegna continentale Under 21, ospitata nella Voco Sports Hall, si apre dunque nel migliore dei modi per la spedizione azzurra, che chiude la giornata inaugurale con un bilancio positivo: un argento e un settimo posto, e con molte altre possibilità di arrivare a medaglia nei prossimi giorni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Martellacci, al suo debutto assoluto in un Europeo giovanile, si è imposta con grinta e tecnica straordinaria, collezionando quattro vittorie consecutive per punteggio tecnico. Particolarmente brillanti le prestazioni nei turni decisivi: un ippon netto ai quarti di finale contro la ceca Marketa Korcakova e una semifinale da antologia contro la francese Clarisse Carillon, dimostrando grande maturità e freddezza sotto pressione.

Il percorso di Martellacci e l’argento nei -57 kg F

In finale, la giovane atleta abruzzese ha incontrato una avversaria di caratura internazionale: la slovena Nika Tomc, già avvezza ai circuiti senior con podi nei Grand Prix e stabilmente nella top 50 mondiale.

Nonostante una lotta molto equilibrata, Martellacci ha ceduto solo per un minimo yuko, uscendo comunque a testa altissima. Questo storico argento non è solo un importante traguardo personale, ma un segnale chiaro di rinascita e qualità per l’intero movimento giovanile italiano, che guarda al resto della competizione con grande positività.