Medagliere finale Giochi del Mediterraneo: trionfo totale per l’Italia, numeri da record

A Taranto 2026, l’Italia ha scritto la storia e ha chiuso con un medagliere fantastico: trionfo totale per gli Azzurri e record battuti

I Giochi del Mediterraneo 2026 si sono conclusi oggi e hanno incoronato l’Italia come assoluta protagonista, capace di battere tutte le altre nazioni e surclassare anche i più competitivi. A Taranto, in Puglia, è andata in scena la quarta edizione organizzata dal nostro Paese e la seconda in terra pugliese dopo Bari 1997.

Le nazioni partecipanti sono state ben 26, con un totale di 3854 atleti, tra cui 2207 uomini e 1647 donne, pronti a sfidarsi in 28 discipline. La spedizione azzurra è andata oltre ogni aspettativa, battendo il record di podi conquistati e stupendo quasi in ogni competizione.

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I nostri atleti hanno dimostrato di essere talmente competitivi da poter dominare il Mediterraneo e portando a casa un bilancio di assoluto pregio, che è un orgoglio per chiunque ami lo sport.

Il medagliere e i record dell’Italia: i Giochi del Mediterraneo sono stati un successo

Il medagliere finale parla chiaro: l’Italia chiude al primo posto con un bottino incredibile di 224 medaglie. Nel dettaglio, gli azzurri hanno conquistato 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, dominando la classifica con un ampio margine. La Turchia si piazza al secondo posto con 41 ori e 111 medaglie totali, seguita dalla Grecia con 26 ori e dalla Francia con 25. Quest’ultimi sono rimasti fuori dal podio.

Questo risultato storico non è solo un trionfo numerico, ma la conferma della crescita costante del movimento sportivo italiano.

La capacità di eccellere in tante discipline diverse testimonia la qualità del lavoro svolto dalle federazioni e il valore dei nostri atleti, che hanno saputo onorare al meglio i colori della maglia azzurra. Una vera e propria pagina vincente dello sport italiano, di cui avevamo tutti grande bisogno.