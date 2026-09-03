Taranto 2026, Italia da record con 224 medaglie: il racconto su Sportface TV

Gli azzurri chiudono al comando del medagliere con 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, superando il primato di Bari. Sportface TV ha accompagnato i Giochi con un’ampia copertura delle gare, interviste sui social e il podcast “Un mare di azzurri”.

224 medaglie: l’Italia chiude i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con un record storico. I 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi consegnano agli azzurri il primo posto nel medagliere e migliorano di 31 podi il precedente primato italiano di Bari, fermo a quota 193. A impreziosire il bilancio conclusivo arriva anche l’oro della pallanuoto maschile.

Una manifestazione che Sportface TV ha seguito attraverso un grande numero di gare, affiancando alle dirette le interviste agli atleti sui propri canali social e gli incontri con i protagonisti del podcast “Un mare di azzurri”.

Italia prima nel medagliere, Turchia e Grecia alle spalle degli azzurri

Il vantaggio italiano sulla concorrenza è netto. La Turchia conclude al secondo posto con 41 ori e 111 medaglie complessive, mentre la Grecia è terza grazie a 26 titoli e 71 podi.

La Francia occupa la quarta posizione nella graduatoria per ori, ma con 88 medaglie è terza per numero complessivo di podi. Completano le prime dieci posizioni Egitto, Spagna, Marocco, Portogallo, Algeria e Serbia.

Il medagliere finale: le prime dieci nazioni

| Posizione | Nazione | Ori | Argenti | Bronzi | Totale |

| ——— | ———- | –: | ——: | —–: | —–: |

| 1 | Italia | 74 | 78 | 72 | 224 |

| 2 | Turchia | 41 | 28 | 42 | 111 |

| 3 | Grecia | 26 | 26 | 19 | 71 |

| 4 | Francia | 25 | 21 | 42 | 88 |

| 5 | Egitto | 23 | 16 | 19 | 58 |

| 6 | Spagna | 18 | 35 | 28 | 81 |

| 7 | Marocco | 16 | 9 | 19 | 44 |

| 8 | Portogallo | 16 | 7 | 9 | 32 |

| 9 | Algeria | 13 | 8 | 19 | 40 |

| 10 | Serbia | 7 | 10 | 19 | 36 |

Molfetta: «Taranto è l’edizione dei record»

Il bilancio della manifestazione è stato presentato nella conferenza stampa conclusiva da Carlo Molfetta, direttore generale del Comitato organizzatore: «Taranto è l’edizione dei record: 931 medaglie assegnate e 25 Paesi su 26 a medaglia. Non era mai successo».

Tra i traguardi ricordati da Molfetta figurano la prima medaglia di Andorra nella storia dei Giochi e il raggiungimento di quota mille medaglie da parte della Turchia. Per l’Italia, invece, le 224 conquistate a Taranto segnano il superamento del primato di Bari.

Ripercorrendo i due anni e mezzo trascorsi dal suo arrivo, il direttore generale ha sottolineato il ruolo delle strutture messe a disposizione dal commissario Ferrarese e il contributo del gruppo di lavoro, ringraziando gli otto direttori d’area e il consigliere delegato Bruno Campanile.

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I numeri dei Giochi tra media, pubblico e territorio

Nel bilancio illustrato da Molfetta trovano spazio anche oltre 10mila articoli sui media italiani, contenuti in 50 lingue, più di 150 ore di trasmissioni Rai e 22 milioni di visualizzazioni social nel solo mese di agosto.

Il Fan Village ha registrato 15mila presenze, mentre quelle complessive indicate per la manifestazione hanno superato quota 90mila. Il MArTA ha accolto 8mila visitatori e gli eventi collaterali hanno coinvolto 3mila giovani atleti.

Nonostante il bilancio positivo, Molfetta ha invitato lo staff a mantenere alta l’attenzione fino alla partenza dell’ultimo componente delle delegazioni, per completare anche la fase conclusiva dell’organizzazione.

Sportface TV, dalle dirette delle gare alle interviste agli atleti

Sportface TV ha dedicato ai Giochi del Mediterraneo un’ampia copertura, proponendo un grande numero di gare e dando spazio alle diverse discipline con l’impegno di offrire la massima copertura possibile dell’evento.

Dal canottaggio alla vela, dalla ginnastica all’atletica, passando per pesi, karate, tennistavolo e numerose altre discipline, la piattaforma ha accompagnato il percorso degli azzurri durante la manifestazione.

Il racconto è proseguito anche oltre le competizioni, attraverso le interviste agli atleti sui canali social di Sportface: uno spazio dedicato alle loro parole, alle emozioni e alle esperienze vissute a Taranto.

“Un mare di azzurri”, le voci dei protagonisti su Sportface TV

A questa copertura si è affiancato “Un mare di azzurri”, il podcast del Mediterraneo, con le interviste in esclusiva ai protagonisti dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Dal presidente FITRI Giubilei agli atleti Nannoni e Del Rosso, il podcast ha raccolto le voci della manifestazione, offrendo un altro punto di vista sull’esperienza dei Giochi. Le interviste sono disponibili in esclusiva sul canale Sportface TV.