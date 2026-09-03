Formula 1, GP Monza: Hamilton esalta la Ferrari, Antonelli “Sarà un weekend speciale”

Il britannico alla vigilia del Gran Premio d’Italia: “Correre qui da pilota Ferrari è la sensazione più bella”. Antonelli, leader del Mondiale, partirà dal fondo: “Un’opportunità per divertirmi e provare qualcosa di diverso”.

Monza accende il weekend del Gran Premio d’Italia di Formula 1 e alla vigilia della gara sono Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli a prendersi la scena.

Il sette volte campione del mondo ha raccontato l’emozione di correre per il secondo anno consecutivo nel Tempio della Velocità da pilota Ferrari, mentre Antonelli si prepara a una gara in rimonta dopo la penalizzazione che lo costringerà a partire dal fondo della griglia.

Hamilton: “Correre a Monza con la Ferrari è la sensazione più bella”

“È la sensazione più bella correre a Monza da pilota Ferrari per il secondo anno consecutivo”, ha spiegato Hamilton in conferenza stampa. Il britannico ha sottolineato il valore simbolico del Cavallino e il richiamo alla storia di Michael Schumacher.

“È bello anche avere le sette stelle dei titoli di Schumacher sulla livrea, anche io ho sette titoli quindi in un certo senso le sento mie. Sono cresciuto guardando Michael, ho sempre cercato di immaginare di essere nei suoi panni e ora so cosa significa”.

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Hamilton crede nella vittoria

Il pilota Ferrari non ha nascosto l’ambizione di tornare sul podio davanti al pubblico di Monza.

“Ogni piccolo dettaglio può aiutare. Nei circuiti brevi perdiamo qualche decimo in rettilineo, ma sono fiero del lavoro che tutti stanno facendo per migliorare. Quest’anno c’è una concentrazione diversa rispetto all’anno scorso, un nuovo inizio. Ora c’è un obiettivo chiaro. Sono convinto che abbiamo tutto quello che serve per vincere”.

Hamilton su Antonelli: “Sta facendo un lavoro straordinario”

Hamilton ha parlato anche del futuro di Andrea Kimi Antonelli, accostato in prospettiva alla Ferrari.

“Tutto è possibile, ci sono tanti grandi piloti che possono arrivare in Ferrari in futuro. Gli italiani fanno sempre il tifo per la Rossa, perché significa molto. Antonelli è ancora nelle prime fasi della sua carriera e Wolff non lo lascerà andare via. Sta facendo un lavoro straordinario”.

Il britannico si è detto convinto anche delle possibilità di rimonta del pilota Mercedes: “Anche se partirà dietro a Monza, riuscirà a superare il resto del gruppo molto rapidamente”.

Antonelli: “Partire dietro mi toglie un po’ di pressione”

Antonelli, attuale leader della classifica iridata, ha definito il weekend di Monza “un momento speciale”.

“Non vedo l’ora che inizi questo weekend, nonostante io parta da dietro. È comunque un’opportunità per me, penso che sarà divertente. Potrò godermelo di più, spero di fare una bella gara”.

Il pilota emiliano ha aggiunto: “Partire indietro mi aiuta a sollevarmi un po’ dalla pressione, anche se preferirei lottare per la pole e scattare più avanti. Avrò la possibilità di provare qualcosa di diverso nel weekend e, anche per questo, me la godrò di più”.

Antonelli e il futuro: “Sono molto felice in Mercedes”

Sulle voci di un possibile futuro in Ferrari, Antonelli ha ribadito la propria riconoscenza verso la Mercedes.

“So quanto siamo emotivi in Italia e quanto possiamo entusiasmarci per le cose, a volte anche troppo. Ci sarà sempre questo tipo di discussione ma, per quanto la Ferrari sia enorme, io sono molto felice in Mercedes perché mi ha concesso un’opportunità quando ero un bambino. Dovrò restituire qualcosa al team”.

Il GP d’Italia si prepara così a vivere un altro weekend ad alta intensità, con Hamilton spinto dalla “Marea Rossa” e Antonelli chiamato alla rimonta davanti al pubblico di casa.