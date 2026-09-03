Taranto 2026, Settebello d’oro: Montenegro battuto 18-14, le emozioni su Sportface TV

L’Italia torna sul gradino più alto del podio ai Giochi del Mediterraneo dopo 33 anni e conquista il settimo titolo della sua storia. Mladossich trascina gli azzurri con cinque gol nella finale. Rivivi le emozioni su Sportface TV.

Il Settebello è campione ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’Italia supera il Montenegro 18-14 nella finalissima e conquista la settima medaglia d’oro della propria storia nella manifestazione, tornando sul gradino più alto del podio a 33 anni dall’ultima volta, a Linguadoca-Rossiglione 1993.

Una chiusura trionfale per la Nazionale guidata da Alessandro Campagna, che aggiunge un altro successo personale ai tre ori conquistati da giocatore nel 1987, 1991 e 1993. Le emozioni del Settebello a Taranto 2026 sono disponibili su Sportface TV.

Italia subito avanti, poi la reazione del Montenegro

La finale parte a ritmi altissimi. Dopo appena 14 secondi Tomas Alfonso Pozo sblocca il risultato, poi Andrea Mladossich e Matteo Iocchi Gratta spingono gli azzurri sul 3-0.

Il Montenegro reagisce e riesce prima a pareggiare e poi a portarsi sul 4-3. L’Italia non si disunisce: Andrea Condemi interrompe il momento negativo e Mladossich firma il controsorpasso che vale il 5-4 al termine del primo periodo.

Il Settebello allunga prima dell’intervallo

Nel secondo tempo gli azzurri aumentano il ritmo. Le reti di Carnesecchi, Occhione, Balzarini, Ferrero e Iocchi Gratta permettono alla squadra di Campagna di costruire un margine importante.

All’intervallo lungo l’Italia conduce 11-8. Nel terzo periodo la difesa azzurra regge la pressione montenegrina e il Settebello conserva tre lunghezze di vantaggio, presentandosi agli ultimi otto minuti sul 14-11.

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Mladossich trascina l’Italia verso l’oro

Nell’ultima frazione è ancora Mladossich a prendersi la scena. L’azzurro chiude con cinque reti, risultando il miglior realizzatore dell’Italia nella finale.

Il Montenegro prova a restare in partita, ma gli azzurri controllano il vantaggio. Ferrero firma il diciassettesimo gol e Andrea Condemi porta l’Italia sul +5 a cento secondi dalla sirena. La rete conclusiva dei balcanici serve soltanto a fissare il risultato sul 18-14.

I parziali sono 4-5, 4-6, 3-3 e 3-4. Oltre alle cinque reti di Mladossich, per l’Italia arrivano tre gol a testa da Occhione e Iocchi Gratta, due da Ferrero e Andrea Condemi e uno ciascuno da Alfonso Pozo, Carnesecchi e Balzarini.

Settimo oro nella storia del Settebello ai Giochi

Il successo di Taranto porta a sette gli ori del Settebello ai Giochi del Mediterraneo. I precedenti erano arrivati a Barcellona 1955, Napoli 1963, Algeri 1975, Latakia 1987, Atene 1991 e Linguadoca-Rossiglione 1993.

Nel medagliere azzurro della manifestazione figurano inoltre sei argenti e due bronzi.

Bronzo alla Serbia

La medaglia di bronzo va invece alla Serbia, che nella finale per il terzo posto supera la Spagna 12-8. La Francia chiude quinta battendo la Grecia 14-12, mentre la Turchia conquista il settimo posto grazie al 15-9 sulla Slovenia.

Taranto 2026, le emozioni del Settebello su Sportface TV

Le emozioni della pallanuoto e del cammino del Settebello ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono disponibili su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport: rivivi qui gli appuntamenti della manifestazione.