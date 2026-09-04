US Open, Cobolli rimonta e va avanti: Musetti eliminato dopo un malessere

Flavio Cobolli soffre, ma riesce a superare il turno agli US Open dopo una grande rimonta: niente da fare per Lorenzo Musetti, salta il derby con Darderi

Gli US Open 2026 continuano a regalare emozioni, sorprese e vere e proprie maratone nel tabellone maschile. La giornata di ieri ha visto dimezzarsi il contingente italiano, ma resistono con orgoglio Flavio Cobolli e Luciano Darderi, unici due azzurri ancora in corsa.

Cobolli ha dovuto rimontare contro l’australiano Tristan Schoolkate, imponendosi in quattro parziali per 3-6 6-3 6-4 7-5. Stesso destino di fatica per Luciano Darderi, che ha domato il ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-3 6-7 6-4 6-4, dimostrando grande solidità mentale nei momenti chiave.

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Sul fronte dei big, Alexander Zverev ha vissuto un’altra maratona notturna. Dopo il recente braccio di ferro con Lorenzo Sonego, il numero due del mondo ha replicato contro il francese Quentin Halys, strappando la vittoria in cinque set (6-4 4-6 7-6 6-7 6-3) dopo oltre quattro ore e mezza di battaglia.

Un dispendio di energie enorme che potrebbe pesare al terzo turno, dove lo attende il cileno Alejandro Tabilo, reduce dalla vittoria su Alexey Popyrin.

Musetti eliminato dagli US Open: fuori anche De Minaur

La giornata ha anche registrato scossoni importanti con l’eliminazione di due altissime teste di serie. Il canadese Felix Auger-Aliassime, numero tre del seeding e semifinalista uscente, è stato travolto dal russo Karen Khachanov per 6-7 6-3 6-2 6-2.

Stessa sorte per l’australiano Alex De Minaur, sesta testa di serie, sconfitto in tre set dall’olandese Botic Van de Zandschulp. Il torneo newyorkese conferma la sua natura spietata e imprevedibile, regalando agli appassionati uno spettacolo di pura resilienza e talento tennistico senza compromessi.

Purtroppo il risultato più difficile da digerire per noi italiani è quello di Lorenzo Musetti. Un malessere, con capogiri e un caldo che l’ha reso inerme, hanno inciso molto sulla sua prova. Ne ha approfittato Dane Sweeny, che l’ha battuto con il punteggio di 3-6 6-1 6-2 6-2.