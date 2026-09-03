Nuoto di fondo, Mondiali giovanili: Ludovica Terlizzi ha vinto l’oro nella 10 km

Ludovica Terlizzi ha centrato un grande successo nei Mondiali giovanili – classe 18-19 anni: l’italiana è riuscita a vincere la 10 km

Hanno preso il via a Santa Fe de la Vera Cruz, in Argentina, i Mondiali giovanili di nuoto in acque libere maschili e femminili.

I migliori prospetti internazionali si sono confrontati nelle acque del Lago Sur, presso il Club Náutico del Parque del Sur, in condizioni tutt’altro che semplici: la temperatura di 17 gradi ha infatti reso obbligatorio l’utilizzo della muta.

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L’Italia ha subito trovato enormi motivi per sorridere nella gara femminile dei 10 chilometri per la categoria 18-19 anni. Ludovica Terlizzi ha dominato la prova con una prestazione da autentica donna sola al comando, imprimendo alla gara un ritmo elevatissimo che le avversarie non sono assolutamente riuscite a sostenere.

Grande prova di Ludovica Terlizzi ai Mondiali giovanili

L’azzurrina ha preso progressivamente il largo, tagliando il traguardo in poco meno di due ore (1:53:35) e conquistando con straordinaria autorità il titolo mondiale. Alle sue spalle si sono piazzate la russa Polina Koziakina, staccata di un minuto e 20 secondi, e l’ungherese Napsugar Nagy, terza a un minuto e 53 secondi.

Ottima anche la prova dell’altra italiana Erika Giacomini, capace di entrare nella top ten con l’ottavo posto, a poco più di due minuti dalla vincitrice.

Questo straordinario successo conferma l’eccellenza del nuoto di fondo azzurro, e ha messo in luce il grande talento di Ludovica Terlizzi che si è presentata al mondo come una delle possibili grandi stelle. Il futuro è suo, in attesa che brilli anche nelle competizioni senior.