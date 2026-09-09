Champions League, Napoli ko contro l’Arsenal: PSG e Barcellona a valanga

L’Italia incassa la seconda sconfitta nella prima fase della Champions League: ko anche il Napoli. Partono bene Barcellona e PSG

Notte amara per il Napoli al Maradona. Nella League Phase della UEFA Champions League 2026-2027, gli azzurri cadono per 0-1 contro un buon Arsenal, subendo la terza sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Una serata storta che gela il pubblico partenopeo, deluso dalla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri.

La partita rimane in equilibrio a lungo, con gli inglesi che controllano il ritmo senza creare occasioni nettissime. Il Napoli prova a rispondere con intensità, ma fatica a scardinare la difesa dei Gunners. La svolta arriva al 75esimo minuto: Martin Odegaard si inventa una grande giocata e sblocca il risultato.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nonostante gli ultimi assalti disperati nei minuti di recupero, il risultato non cambia. Per la squadra di casa si tratta di un campanello d’allarme che invita a una riflessione anche sullo stile di gioco: tre ko di fila impongono una sterzata immediata.

L’Arsenal, dal canto suo, inizia nel migliore dei modi la sua avventura europea, portando a casa una preziosa e sofferta vittoria in trasferta.

Champions League, i risultati di oggi: le big non steccano

Emozioni e spettacolo animano Liverpool e Atletico Madrid, con gli inglesi che sono riusciti a battere i diretti rivali con il risultato di 2-1. Barcellona e PSG non sbagliano e vincono ampiamente (5-1 e 6-1) contro Feyenoord e Slovan Bratislava.

Bene lo Sporting, che vince un match complicato contro il Galatasaray per 3-1. Stesso risultato per lo Stoccarda contro il Viking: grande prova di Demirovic, capace di segnare una tripletta di 32 minuti.