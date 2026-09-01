US Open, Berrettini avanza al secondo turno: Wawrinka chiude la carriera Slam

Matteo Berrettini non sbaglia e si qualifica per il secondo turno degli US Open: Wawrinka eliminato e saluta i grandi Slam

Matteo Berrettini è partito bene agli US Open 2026, ponendo fine alla carriera nei tornei del Grande Slam di Stan Wawrinka. Il tennista azzurro ha comandato il gioco, vincendo con un netto 7-6(4), 7-6(3), 6-0 in una giornata carica di emozione e rispetto per l’avversario svizzero.

L’incontro ha rappresentato l’ultimo atto di Wawrinka a New York, dopo che l’organizzazione aveva rischiato di escluderlo, salvato solo da una wild card liberatasi grazie al ritiro di Patrick Kypson. Prima del match, allo svizzero è stato consegnato un quadro celebrativo dei suoi trionfi newyorkesi, incluso quello storico del 2016.

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La partita ha visto comunque Berrettini affrontare alcune difficoltà. Nel secondo set, una pausa per pioggia di 18 minuti ha interrotto il ritmo dell’italiano, permettendo a Wawrinka di andare in vantaggio 5-3.

Berrettini supera Wawrinka e le difficoltà andando al secondo turno

Il romano ha mostrato comunque grande mentalità, annullando tre palle set e ribaltando la situazione fino a conquistare il tie-break 7-3 con un vincente di dritto. Il terzo set è stato decisivo nel primo game.

Dopo una contestazione per un presunto doppio tocco, Berrettini ha annullato uno svantaggio di 0-40 grazie a un ace, uno smash e un’ottima combinazione servizio-dritto, conquistando il break.

Da quel momento, il livello di Wawrinka è calato drasticamente, permettendo al romano di chiudere 6-0. A fine match, una commossa standing ovation del Grandstand ha salutato la leggenda elvetica. Al secondo turno, Berrettini affronterà l’argentino Mariano Navone, l’uomo che ha eliminato Novak Djokovic.