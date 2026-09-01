Sport in tv oggi martedì 1° settembre: Giochi del Mediterraneo e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il primo turno degli US Open sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di martedì 1° settembre. Sportface TV seguirà per tutta la giornata la rassegna mediterranea con canottaggio, ginnastica artistica, vela, pesi, karate, basket 3×3, atletica, sport equestri, pallanuoto e pallamano. Nel tennis spazio a Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro, Guerrieri e Sonego, mentre in serata tornano anche Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C.

Una giornata costruita soprattutto intorno ai Giochi del Mediterraneo 2026, con una copertura molto ampia tra Rai, ItaliaTeam TV e Sportface TV. Le prime gare cominciano alle 9.00 con il canottaggio e il programma prosegue fino alle 22.30 con la pallamano. Due appuntamenti saranno disponibili soltanto su Sportface TV e ItaliaTeam TV: la ginnastica artistica dalle 17.00 e la pallanuoto dalle 19.00.

Dalle 17.00 riflettori anche su Flushing Meadows, con numerosi italiani impegnati nel primo turno degli US Open. Cobolli e Bellucci saranno subito in campo, seguiti da Musetti, Passaro e Guerrieri, mentre Sonego giocherà nella notte italiana contro Zverev.

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Sport in tv oggi, martedì 1° settembre

09.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Tredicesima giornata: diretta tv su Rai Sport HD dalle 9.00 alle 23.00; diretta streaming su RaiPlay dalle 9.00 alle 23.00, RaiPlay Sport 1 dalle 16.00 alle 21.30, RaiPlay Sport 3 dalle 17.00 alle 22.00 e ItaliaTeam TV.

09.00 – CANOTTAGGIO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 13.00, con copertura anche Rai nell’ambito della programmazione della rassegna.

10.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 13.00, con copertura anche Rai.

11.00 – SNOOKER (British Open 2026) – Secondo turno: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.00 – VELA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 14.30, con copertura anche Rai.

12.26 – CICLISMO – Vuelta a España 2026, decima tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

13.00 – SOLLEVAMENTO PESI (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 18.00, con copertura anche Rai.

13.00 – KARATE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Prima sessione: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 14.30, con copertura anche Rai.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Belgio-Germania: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

16.50 – BASKET 3X3 (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 21.00, con copertura anche Rai.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Primo turno del singolare maschile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

Tra gli italiani in campo: Bellucci-Piros e Cobolli-Comesana come primi match dalle 17.00; Musetti-Fery e Passaro-De Jong come secondi match; Guerrieri-De Minaur come quarto match. Sonego-Zverev sarà invece il quarto match e il secondo della sessione serale, con programma notturno a partire dall’1.00 italiana.

17.00 – TENNIS (US Open 2026) – Primo turno del singolare femminile: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

17.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta esclusivamente su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

17.50 – ATLETICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 21.00, con copertura anche Rai.

18.00 – SPORT EQUESTRI (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 21.30, con copertura anche Rai.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei 2026) – Turchia-Azerbaigian: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroVolley TV e DAZN.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia 2026-2027) – Parma-Cremonese: diretta tv su Italia 1 HD; diretta streaming su Mediaset Infinity.

19.00 – KARATE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Seconda sessione: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 20.00, con copertura anche Rai.

19.00 – PALLANUOTO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta fino alle ore 20.30 esclusivamente su Sportface TV e ItaliaTeam TV.

20.00 – PALLAMANO FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Tunisia-Italia: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV fino alle ore 22.30, con copertura anche Rai.

21.00 – CALCIO (Coppa Italia 2026-2027) – Torino-Monza: diretta tv su Italia 1 HD; diretta streaming su Mediaset Infinity.

21.00 – CALCIO (Coppa Italia Serie C 2026-2027) – Bari-Picerno: diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 1° settembre continua la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.