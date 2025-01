Gli Usa sconfiggono per 2-0 la Polonia e conquistano la United Cup 2025. Secondo titolo per gli americani, che avevano già vinto la prima edizione (due anni fa); seconda sconfitta invece per i polacchi, battuti lo scorso anno nell’atto conclusivo dalla Germania. Decisivi i successi di Coco Gauff, in due set su Iga Swiatek, e Taylor Fritz, al tie-break del terzo set contro Hubert Hurkacz.

Gauff b. Swiatek 6-4 6-4

Dopo 11 sconfitte nei primi 12 confronti, Coco Gauff batte Iga Swiatek per la seconda volta consecutiva e regala un punto estremamente prezioso agli Usa. Match di altissimo livello alla Ken Rosewall Arena di Sydney, dove le due migliori giocatrici del mondo (dopo Sabalenka, come dice il ranking) regalano spettacolo per 1h49′, dando vita ad una serie di punti spettacolari che entusiasmano il pubblico. Primo set fatto di parziali, con Gauff che ottiene il break e si porta sul 2-0, salvo poi perdere tre giochi di fila, quindi recuperare subito il break e ristabilire la parità. I significativi miglioramenti con il dritto dell’americana mettono in grande difficoltà Swiatek, che commette numerosi gratuiti, tuttavia l’equilibrio regna fino al 4-4. Nel momento clou, però, è Gauff a salire in cattedra, conquistando il break decisivo e imponendosi per 6-4.

La polacca non si lascia scoraggiare e reagisce immediatamente nella seconda frazione, trovando continuità al servizio e riuscendo a creare problemi all’avversaria. Non a caso è suo il primo allungo: break nel quinto gioco, poi consolidato. Non tutto però funziona nel gioco di Swiatek, che infatti torna a faticare e a sbagliare troppo, favorendo la rimonta di Gauff. Sono ben quattro i giochi consecutivi vinti da Coco, brava a non lasciarsi condizionare neppure dal medical time out chiesto da Iga sul 5-4.

Swiatek chiude il match con un doppio fallo sul match point e in lacrime, consapevole che probabilmente non sarebbe riuscita a regalare alla Polonia neppure questo trofeo. Gauff invece esulta con i suoi compagni di squadra e si gode un momento di forma strepitoso. “Penso di aver ormai la convinzione di essere una delle migliori giocatrici al mondo. Penso di aver giocato un tennis fantastico e, anche se è stata dura, sono felice di aver ottenuto un punto prezioso per gli Usa” ha dichiarato.

Fritz b. Hurkacz 6-4 5-7 7-6

Dopo la sconfitta per mano di Zverev della finale dello scorso anno, Hurkacz dimostra di non aver imparato la lezione e si arrende in tre set a Taylor Fritz. Il numero 4 del mondo trionfa con il punteggio di 6-4 5-7 7-6 dopo 2h19′ di gioco e regala agli Usa il punto decisivo, consentendogli di laurearsi campioni della United Cup.

L’incontro era cominciato in salita per Hurkacz, che aveva perso il primo set a causa del break subito nel quinto gioco e non era mai riuscito a procurarsi palle break. Per sua fortuna, ci ha pensato Fritz a complicarsi la vita da solo, come aveva già fatto nella sfida contro il canadese Auger-Aliassime. Sul 5-6 del secondo, ha perso la battuta a zero e di conseguenza il set per 7-5, permettendo al rivale di ripristinare l’equilibrio. Nel terzo set il copione non è cambiato e, in assenza di palle break, si è giunti al tie-break. 7 punti per ridare speranza alla Polonia oppure per incoronare campioni gli Stati Uniti. Hurkacz è partito meglio, conquistando un mini-break in avvio, ma Fritz ha reagito, portandosi avanti 5-3 e poi chiudendo alla prima occasione.

Montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

GIOCATORE N°1

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 60.000

31-50: $ 40.000

51-100: $ 30.000

101-250: $ 25.000

251+: $ 20.000

GIOCATORE N°2

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 50.000

31-50: $ 30.000

51-100: $ 20.000

101-250: $ 15.000

251+: $ 10.000

GIOCATORE N°3

RANKING DI SINGOLARE/DOPPIO

1-30: $ 30.000

31-100: $ 15.000

101-250: $ 7.500

251+: $ 6.000

PRIZE MONEY

Vittorie No. 1 Doppio misto Finale $251,000 $47,255 SF $132,000 $24,750 QF $69,500 $13,000 Gruppo $38,325 $7,200

VITTORIE DI SQUADRA

FINALE: $ 23.155

SEMIFINALE: $ 13.650

QUARTI DI FINALE: $ 8.025

GRUPPO: $ 5.000

La distribuzione dei punti

Vittoria contro avversario con Ranking 1-10

Finale: 180

Semifinale: 130

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 80

Round Robin: 55

Vittoria contro avversario con Ranking 11-20

Finale: 140

Semifinale: 105

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 65

Round Robin: 45

Vittoria contro avversario con Ranking 21-30

Finale: 120

Semifinale: 90

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 55

Round Robin: 40

Vittoria contro avversario con Ranking 31-50

Finale: 90

Semifinale: 60

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 40

Round Robin: 35

Vittoria contro avversario con Ranking 51-100

Finale: 60

Semifinale: 40

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 35

Round Robin: 25

Vittoria contro avversario con Ranking 101-250

Finale: 40

Semifinale: 35

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 25

Round Robin: 20

Vittoria contro avversario con Ranking +250

Finale: 35

Semifinale: 25

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 20

Round Robin: 15