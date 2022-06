Trevisan-Gauff domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Antonio Fraioli

Martina Trevisan affronterà l’americana Cori Gauff nel penultimo atto del Roland Garros 2022. Per entrambe si tratta della prima semifinale in un torneo dello Slam. Il loro unico confronto diretto risale proprio al torneo di Parigi di due anni fa. Era il secondo turno e l’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, riuscì ad imporsi in rimonta per 7-5 al terzo set. La toscana sta vivendo un sogno. Grazie alla vittoria contro la canadese Fernandez è diventata la terza italiana nell’Era Open a spingersi così avanti nella capitale francese dopo Francesca Schiavone e Sara Errani.

Adesso l’obiettivo è provare a resettare un cammino praticamente immacolato e firmare un ulteriore passo in avanti. Non sarà semplice contro la classe 2004 statunitense, reduce dal successo nel derby contro la più esperta Sloane Stephens. ‘Coco’ deve ancora perdere un set in questo torneo, dimostrando una volta per tutte la sua adattabilità ad una superficie come la terra battuta. I pronostici saranno leggermente dalla parte della giovane a stelle e strisce ma, arrivati a questa fase, non c’è davvero nulla di sicuro. Trevisan ci proverà fino all’ultimo scambio lei che, comunque vada, è già certa d’issarsi alla posizione numero 26 del ranking mondiale diventando la nuova numero uno d’Italia.

Trevisan e Gauff scenderanno in campo domani (giovedì 2 giugno), giornata dedicata alla disputa delle due semifinali del tabellone femminile. Il contesto sarà sicuramente il Court Philippe-Chatrier ma l’orario è da definire. Gli organizzatori, infatti, ancora devono comunicare il programma ufficiale. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che segue lo Slam parigino mediante Eurosport 1 ed Eurosport 2. I due canali sono a disposizione anche per gli abbonati di Sky Sport (210 e 211), DAZN e Tim Vision. Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le due piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Trevisan e Gauff. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e contenuti esclusivi per tutta la durata del Roland Garros.