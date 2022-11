Tennis, Sinner torna in campo a Montecarlo: “Back to work”

Il tennista altoatesino Jannik Sinner, attuale numero 15 del mondo, è tornato ad allenarsi a Montecarlo dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le finali di Coppa Davis 2022 con la maglia azzurra. L’atleta italiano, infatti, ha iniziato a preparare la nuova stagione che, come di consueto, inizierà dall’Australia. Sinner ha annunciato il suo ritorno sul campo attraverso un video pubblicato sui propri profili social accompagnato dalla didascalia “Back to work”. L’azzurro è fermo dal torneo di Parigi Bercy per un infortunio al dito e debutterà nella prossima stagione al torneo Atp 250 in programma dal 2 all’8 gennaio ad Adelaide.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)