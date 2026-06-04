Tennis Heroes celebra Adriano Panatta: su Sky il racconto dell’indimenticabile 1976

Questa sera alle 22.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW un nuovo episodio di Tennis Heroes dedicato ad Adriano Panatta. Un viaggio nell’anno che cambiò la storia del tennis italiano tra Roland Garros, Internazionali d’Italia e Coppa Davis.
Un anno irripetibile, una stagione che ha segnato per sempre la storia dello sport italiano. Tennis Heroes torna con un nuovo appuntamento dedicato ad Adriano Panatta, protagonista assoluto dell’episodio in onda oggi, giovedì 4 giugno, alle 22.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
“Tennis Heroes. Stupendo Panatta” ripercorre il leggendario 1976 del campione romano, l’anno in cui riuscì a conquistare gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e la Coppa Davis, firmando una delle imprese più importanti mai realizzate da un tennista italiano.
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Il 1976 che cambiò il tennis italiano
Il racconto si concentra sulla stagione che consacrò Panatta tra i grandi del tennis mondiale.
Dai successi sulla terra rossa di Roma e Parigi fino alla storica vittoria della Coppa Davis con la maglia azzurra, il documentario ripercorre le tappe di un’annata che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella storia del tennis italiano.
Tra le imprese più celebri di quella stagione spicca la vittoria contro Björn Borg sulla terra battuta, risultato che contribuì ad alimentare il mito del campione romano.
Un campione fuori dagli schemi
Oltre ai risultati sportivi, Tennis Heroes racconta anche la personalità di Adriano Panatta, atleta capace di distinguersi per stile, carisma e carattere.
Il suo talento in campo si accompagnava a un’immagine elegante e anticonformista che lo rese uno dei protagonisti più riconoscibili dello sport italiano degli anni Settanta.
Nel racconto trova spazio anche il rapporto con Paolo Bertolucci, compagno di squadra e amico storico, che contribuisce a ripercorrere episodi e retroscena di quella stagione straordinaria.
Immagini d’archivio e testimonianze esclusive
Attraverso filmati storici, testimonianze e approfondimenti, il programma ricostruisce il percorso che portò Panatta a diventare una delle figure più amate dello sport azzurro.
Un viaggio nella stagione perfetta del tennis italiano, tra vittorie, emozioni e momenti che hanno contribuito a costruire il mito di Adriano Panatta.
L’appuntamento con “Tennis Heroes. Stupendo Panatta” è per questa sera alle ore 22.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.