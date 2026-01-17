Tennis, Cocciaretto regina di Hobart: battuta Jovic in finale

Elisabetta Cocciaretto vince la finale contro Jovic a Hobart in due set e conquista il secondo titolo della carriera

Una nuova stella ha brillato nella notte della Tasmania. Dopo la finale persa nel 2023, Elisabetta Cocciaretto vince contro il talento di Iva Jovic e torna in Italia con il secondo titolo in carriera, battendo la statunitense in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

La partita di oggi chiude la settimana perfetta di Cocciaretto, che ha mostrato la sua versione migliore, giocato un gran tennis e perso solo un set in tutto il torneo. Ma andiamo con ordine. La favorita ai nastri di partenza era sicuramente Jovic, numero 30 del ranking e terza favorita del seeding, mentre Cocciaretto partiva dalle qualificazioni.

Fin dall’inizio, però, la marchigiana è riuscita a mostrare la sua forma migliore, non lasciando respiro, giocando con grande grinta e mettendo in mostra il meglio del suo gioco. Stavolta è bastato per cancellare i mostri di una finale persa e diventare la regina della Tasmania.

La grande notte (italiana) di Cocciaretto: trionfo a Hobart

Un’ora e 38 minuti sono bastati a Cocciaretto per gettarsi sul cemento della Tasmania e festeggiare. Sono immagini bellissime per lo sport italiano e che purtroppo non vedevamo dal 2023 per Cocciaretto, dal trionfo di Losanna.

Iniziare al meglio il 2026 era fondamentale per la stagione, anche in vista degli Australian Open, nonostante le energie non siano proprio tantissime a questo punto.

E anche per quanto riguarda il ranking, la novità non è da poco: Cocciaretto sale dal numero 80 al numero 56 nella classifica mondiale, guadagnando ben 24 posizioni. Ancora il best ranking è lontano, ma se gioca così può essere alla portata.