Tennis, Cocciaretto regina di Hobart: battuta Jovic in finale

Alessandro Basta
Cocciaretto esulta
Cocciaretto trionfa in Tasmania prima degli Australian Open (IPA Agency) - Sportface.it

Elisabetta Cocciaretto vince la finale contro Jovic a Hobart in due set e conquista il secondo titolo della carriera

Una nuova stella ha brillato nella notte della Tasmania. Dopo la finale persa nel 2023, Elisabetta Cocciaretto vince contro il talento di Iva Jovic e torna in Italia con il secondo titolo in carriera, battendo la statunitense in due set con il punteggio di 6-4, 6-4.

La partita di oggi chiude la settimana perfetta di Cocciaretto, che ha mostrato la sua versione migliore, giocato un gran tennis e perso solo un set in tutto il torneo. Ma andiamo con ordine. La favorita ai nastri di partenza era sicuramente Jovic, numero 30 del ranking e terza favorita del seeding, mentre Cocciaretto partiva dalle qualificazioni.

Fin dall’inizio, però, la marchigiana è riuscita a mostrare la sua forma migliore, non lasciando respiro, giocando con grande grinta e mettendo in mostra il meglio del suo gioco. Stavolta è bastato per cancellare i mostri di una finale persa e diventare la regina della Tasmania.

La grande notte (italiana) di Cocciaretto: trionfo a Hobart

Un’ora e 38 minuti sono bastati a Cocciaretto per gettarsi sul cemento della Tasmania e festeggiare. Sono immagini bellissime per lo sport italiano e che purtroppo non vedevamo dal 2023 per Cocciaretto, dal trionfo di Losanna. 

Cocciaretto in campo

Per Cocciaretto è il secondo successo in carriera (IPA Agency) – Sportface.it

Iniziare al meglio il 2026 era fondamentale per la stagione, anche in vista degli Australian Open, nonostante le energie non siano proprio tantissime a questo punto.

E anche per quanto riguarda il ranking, la novità non è da poco: Cocciaretto sale dal numero 80 al numero 56 nella classifica mondiale, guadagnando ben 24 posizioni. Ancora il best ranking è lontano, ma se gioca così può essere alla portata.

