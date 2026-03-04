Mondiali Juniores fondo, Pinzani d’argento nella 20 km: l’Italia ancora sul podio a Lillehammer

Il diciannovenne tarvisiano delle Fiamme Gialle è secondo nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea, vinta dal norvegese Longva. Quarto posto per Pedranzini, quindicesimo per Risatti. Dopo il bronzo di Pozzi nella sprint, l’Italia conferma la propria presenza sul podio iridato.

L’Italia non lascia il podio dei Mondiali Juniores di sci di fondo di Lillehammer. Dopo il bronzo di Federico Pozzi nella sprint in tecnica libera di lunedì, oggi è Marco Pinzani a salire sul gradino più alto disponibile: il diciannovenne di Tarvisio, tesserato per le Fiamme Gialle, conquista l’argento nella 20 km in tecnica libera con partenza in linea. A vincere è il norvegese Emil Longva in 44’07″6, con Pinzani secondo, il finlandese Anton Kemppi terzo e l’altro azzurro Daniel Pedranzini quarto a 3″5.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La gara: un quartetto in fuga, Longva vince in volata

La 20 km juniores ha preso una piega decisiva nella seconda parte di gara, quando un quartetto composto da Longva, Pinzani, Kemppi e Pedranzini ha preso il largo staccando il resto del gruppo e dominando la scena della seconda prova iridata del programma. Nel finale è stato Longva a guadagnare qualche metro di margine, con Pinzani che lo ha inseguito fino all’ultimo tentando di strappare la vittoria. Alle loro spalle, lo sprint per il bronzo ha sorriso a Kemppi con un distacco di 3″2, mentre il valtellinese Pedranzini ha chiuso quarto a 3″5. Più indietro gli altri azzurri: Federico Risatti è quindicesimo con il tempo di 45’33″3, mentre Federico Pozzi ha completato la gara al 26° posto a 2’18″5.

Un podio con radici recenti

L’argento di Pinzani si inserisce in una tradizione di risultati importanti per l’Italia nella 20 km juniores. Solo un anno fa, nel 2025 a Schilpario, Gabriele Matli aveva ottenuto lo stesso risultato in tecnica classica. Nel 2024 a Planica in tecnica libera Aksel Artusi era arrivato secondo davanti a Davide Ghio, mentre risale al 2019 l’ultimo oro italiano nella categoria: Luca Del Fabbro vinse la 30 km mass start in tecnica classica a Lahti.

In campo femminile: Cagnati quindicesima

Nella prova femminile disputata nella mattinata norvegese, il successo è andato alla padrona di casa Julie Sand Hanssen, che in volata ha superato la tedesca Luisa Dahlke dopo 52’31″6 di gara. Bronzo per l’austriaca Heidi Bucher, staccata di 6″1. Per l’Italia Vanessa Cagnati ha tagliato il traguardo al quindicesimo posto con un distacco di 34″7 dalla vetta, mentre Caterina Milani è 25esima a 1’52″4 e Claire Frutaz 40esima a 3’59”.

Domani la rassegna giovanile di Lillehammer proseguirà con i titoli under 23 sulle medesime distanze.