Sci alpino, prima prova in Val di Fassa: Stuhec davanti ma con porta saltata, bene Nadia Delago e Pirovano

Sul tracciato La Volata di Passo San Pellegrino il miglior tempo è della slovena, ma con irregolarità. Seconda la francese Mirandoli, terza la campionessa olimpica Johnson. Tra le azzurre spicca il feeling di Nadia Delago e Pirovano, quinta e sesta. Domani la seconda prova.

Si è aperta ufficialmente la tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino in Val di Fassa con la prima prova cronometrata sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, nel Trentino. Il tracciato fassano ha già regalato indicazioni interessanti in vista delle due discese libere in programma venerdì e sabato.

Il miglior tempo e le prime posizioni

A fermare il cronometro sul tempo di riferimento — 1’22″92 — è la slovena Ilka Stuhec, che però ha saltato una porta, rendendo il suo crono non del tutto indicativo. Il secondo riferimento cronometrico pulito è della francese Romane Mirandoli, staccata di 0″17, mentre la campionessa olimpica Breezy Johnson è terza a 0″34.

Le azzurre: Delago e Pirovano in evidenza

Segnali positivi arrivano dal gruppo italiano. Nadia Delago e Laura Pirovano hanno mostrato un buon feeling con il tracciato fassano, chiudendo rispettivamente quinta a 0″70 e sesta a 0″84. Elena Curtoni firma il quindicesimo tempo a 1″08, seguita da Nicol Delago a 1″14, Sofia Goggia a 1″40 e Roberta Melesi a 1″51. Più attardati gli altri crono azzurri: Asja Zenere è a 1″98 ma con salto di porta, Sara Thaler a 3″30, Sara Allemand a 3″54 e Ilaria Ghisalberti a 5″07.

Il programma della tappa

Domani, giovedì 5 marzo, è in calendario una seconda prova cronometrata. Da venerdì la tappa entrerà nel vivo: in programma due discese libere — la prima venerdì in recupero della gara non disputata a Crans Montana — e un supergigante domenica a chiudere il fine settimana fassano.