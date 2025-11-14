Il numero uno al mondo Carlos Alcaraz ha provato a dare un consiglio per vedere come migliorare l’intero circuito Atp.

Con una bella e piuttosto netta vittoria Carlos Alcaraz ha vinto contro Lorenzo Musetti, legittimando il suo primo posto nel girone e chiudendo ufficialmente al numero uno nel ranking Atp per il 2025. Lo spagnolo ha battuto cosi l’eterno rivale Jannik Sinner nella corsa al primo posto, sfruttando in parte anche la sospensione che ha portato l’azzurro a saltare tre mesi in questa stagione.

Alcaraz ed il consiglio sulla Coppa Davis

Ma la stagione di Alcaraz non finirà – ad esempio come quella del rivale – questa settimana ed anzi lo spagnolo giocherà anche nei prossimi giorni a Bologna nelle finali di coppa Davis. La Spagna non è favorita ma Carlos proverà a vincere un torneo che manca al suo palmares, la storica coppa Davis. Nella conferenza stampa dopo il match con Musetti Alcaraz ha parlato anche di questo ed ha consigliato su come risolvere il problema Davis con diversi campioni (lui stesso in passato) che decidono di dare forfait per questo evento:

“Se devo essere sincero la Coppa Davis è una di quelle competizioni che ti fa provare sensazioni nuove, ti fa provare sensazioni per cui non sei abituato, giochi per il tuo paese con compagni di squadra. Però bisogna fare qualcosa e credo che giocare ogni anno non sia cosi positivo come ad esempio giocare ogni 2 o 3 anni. Credo che in quel caso l’impegno dei giocatori sarebbe ancora maggiore. Capisco Sinner che ha deciso di rinunciare, lui ha vinto due volte questa competizione e quest’anno era molto lunga”.