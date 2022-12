Andre Agassi ha salutato su Twitter quello che per anni è stato il suo allenatore, Nick Bollettieri, morto oggi a 91 anni. “Grazie, Nick. Ha dato a tanti la possibilità di vivere il proprio sogno. Ci ha fatto vedere come la vita può essere vissuta al massimo…” ha scritto, allegando una foto con il suo allenatore a petto nudo e lui con la racchetta in mano.