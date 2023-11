Tennis, Abodi: “Vogliamo tenere le Finals a Torino, Sinner già un campione”

“Siamo alla terza edizione delle Atp Finals a Torino, abbiamo altre due edizioni sulle quali continuare a costruire valore. Devo riconoscere alla Federtennis e a tutti coloro che stanno lavorando e all’Atp che ci ha creduto, un grandissimo successo di numeri e l’impatto sociale di questo avvenimento è la testimonianza di saper investire bene anche i soldi pubblici. Il fatto di poter rimanere a Torino è una cosa di cui parleremo, anche con il ministero dell’Economia, perché, come fu allora un gioco di squadra, mi auguro che con lo stesso spirito si sappiano interpretare i numeri del valore aggiunto determinato da questo evento, per provare a tenerlo ancora un pò in Italia”. Queste le parole di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, sulla possibilità di mantenere le Atp Finals in Italia, a margine della presentazione del libro “Scusa papà ma tifo Napoli” presso l’Istituto del Credito Sportivo a Roma. Abodi ha speso delle parole sulla grande stagione di Sinner: “Questa terza edizione delle Finals lo consacra. L’obiettivo di Sinner sono le Atp Finals e la Coppa Davis. Mi auguro che dimostri tutto il suo valore, che ha già dimostrato durante la stagione. Aver vinto 10 tornei per un ragazzo come lui non è poca cosa, ma quello che più mi impressiona è vedere quanto sia migliorato, quanto abbia voglia di migliorare e quanto si dimostri, non soltanto campione in campo, ma un ragazzo molto in gamba per i valori e i concetti che esprime e per come li esprime. Un esempio a tutto tondo”.