Su Sky il grande tennis mondiale: al via le Nitto ATP Finals 2025 da Torino
Da domenica 9 novembre su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW oltre 100 ore di diretta per raccontare lo spettacolo del Master di fine anno. Sinner punta al bis, tra i rivali Djokovic, Alcaraz e Zverev.
Il grande tennis mondiale è pronto a tornare protagonista in Italia.
Scattano domani, domenica 9 novembre, le Nitto ATP Finals 2025, l’evento che riunisce gli otto migliori giocatori del mondo e che, per il quarto anno consecutivo, illuminerà la Inalpi Arena di Torino.
Su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, lo spettacolo sarà totale: tutte le partite di singolare e doppio in diretta, per un totale di quasi 100 ore live, dal mattino fino a notte inoltrata.
L’attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa davanti al pubblico di casa. L’azzurro è inserito nel girone “Borg” insieme ad Alexander Zverev, Ben Shelton e a uno tra Lorenzo Musetti e Félix Auger-Aliassime.
Nel girone “Connors” ci saranno invece Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur.
Il programma di domenica 9 novembre:
11:30 doppio Granollers/Zeballos – Krawietz/Puetz
14:00 singolare Alcaraz – De Minaur
18:00 doppio Cash/Glasspool – Bolelli/Vavassori
20:30 singolare Zverev – Shelton
(Tutti i match su Sky Sport Tennis e NOW)
Sinner debutterà lunedì sera, contro il vincente tra Musetti e Auger-Aliassime.
In campo anche la coppia azzurra Bolelli/Vavassori, impegnata nel torneo di doppio nel gruppo “Fleming”.
A raccontare le Finals sarà la squadra tennis di Sky Sport, con Elena Pero, Luca Boschetto e Federico Ferrero alle telecronache e il commento tecnico di Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Renzo Furlan, Raffaella Reggi e Barbara Rossi.
Spazio all’approfondimento con i programmi “Il tennis è servito” e “ATP Finals – The Insider”, insieme a studi e collegamenti in diretta condotti da Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo.
Le Nitto ATP Finals 2025 saranno seguite anche sul sito skysport.it, con highlights, live blog, analisi e contenuti esclusivi nella sezione dedicata e su Sky Sport Insider.
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT TENNIS (CANALE 203) E IN STREAMING SU NOW
Domenica 9 novembre
11 Studio ATP Finals
11.30 Doppio – Round Robin – Granollers/Zeballos vs Krawietz/Puetz (Federico Ferrero e Barbara Rossi)
13.30 Studio ATP Finals
14 Singolare – Round Robin – Alcaraz vs De Minaur (Elena Pero e Paolo Bertolucci)
16 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – Round Robin – Cash/Glasspool vs Bolelli/Vavassori (Federico Ferrero e Barbara Rossi)
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – Round Robin – Zverev vs Shelton (Luca Boschetto e Ivan Ljubicic)
Anche su Sky Sport Uno
22.30 Studio ATP Finals
Anche su Sky Sport Uno
23 ATP Finals The Insider
Anche su Sky Sport Uno
Lunedì 10 novembre
11.15 Studio ATP Finals
11.30 Doppio – Round Robin – Arevalo/Pavic vs Salisbury/Skupski
Anche su Sky Sport Uno
13.30 Studio ATP Finals
14 Singolare – Round Robin – Djokovic vs Fritz
Anche su Sky Sport Uno
16 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – Round Robin – Heliovaara/Patten vs Harrison/King
Anche su Sky Sport Uno
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – Round Robin – Sinner vs Musetti/Auger-Aliassime
Anche su Sky Sport Uno
22.30 Studio ATP Finals
23 ATP Finals The Insider
Martedì 11 novembre
11.15 Studio ATP Finals
11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
13.30 Studio ATP Finals
14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
16 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – Round Robin – P2
22.30 Studio ATP Finals
23 ATP Finals The Insider
Mercoledì 12 novembre
11.15 Studio ATP Finals
11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
13.30 Studio ATP Finals
14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
16 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – Round Robin – P2
22.30 Studio ATP Finals
23 ATP Finals The Insider
Giovedì 13 novembre
11.15 Studio ATP Finals
11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
13.30 Studio ATP Finals
14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
16 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno
22.30 Studio ATP Finals
23 ATP Finals The Insider
Venerdì 14 novembre
11.15 Studio ATP Finals
11.30 Doppio – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
13.30 Studio ATP Finals
14 Singolare – Round Robin – P1 Anche su Sky Sport Uno
16 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – Round Robin – P2 Anche su Sky Sport Uno
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – Round Robin – P2
22.30 Studio ATP Finals
23 ATP Finals The Insider
Sabato 15 novembre
11.30 Studio ATP Finals
12 Doppio – 1^ semifinale
14 Studio ATP Finals
14.30 Singolare – 1^ semifinale
16.30 Studio ATP Finals
17.30 Studio ATP Finals
18 Doppio – 2^ semifinale
20 Studio ATP Finals
20.30 Singolare – 2^ semifinale
22.30 Studio ATP Finals
23 ATP Finals The Insider
Domenica 16 novembre
14.30 Studio ATP Finals
15 Doppio – Finale
17.30 Studio ATP Finals
18 Singolare – Finale
20 Studio ATP Finals
20.30 ATP Finals The Insider