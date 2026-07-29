Tennis, pioggia a Washington: Shelton avanza, oggi in campo Musetti

Il maltempo stravolge l’ATP 500 di Washington, rinviando de Minaur-Tsitsipas, in attesa del decisivo ritorno in campo di Musetti.

I “figli d’arte” rubano la scena, Shelton la spunta

Washington, ieri giornata caratterizzata dal mal tempo. La pioggia ha costretto gli organizzatori a spostare il match clou tra l’australiano de Minaur e il greco Tsitsipas alle 19:00 di oggi, scombussolando il tabellone del torneo, che spera ora in un meteo clemente almeno fino al weekend.

Nonostante i ritardi, la giornata ha offerto spunti notevoli, a cominciare dall’esordio vincente di Cruz Hewitt nel circuito maggiore. Il figlio dell’ex numero uno del mondo Lleyton ha superato lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-3 6-4, alimentando la curiosa concomitanza di tre “figli d’arte”.

Anche Martin Damm junior e Ben Shelton sono stati protagonisti di un incontro combattuto e spettacolare. Alla fine l’ha spuntata Shelton, testa di serie numero 2 in gara grazie a una wild card, che si è imposto in tre set (6-4 4-6 6-4) guadagnandosi l’accesso al turno successivo, dove affronterà Ugo Humbert.

La giornata ha fatto registrare una vera e propria debacle per i tennisti americani. Dei 13 stelle e strisce presenti al primo turno, solo 4 hanno superato lo scoglio iniziale. A pesare sul bilancio è soprattutto l’inaspettata eliminazione di Frances Tiafoe, sesta forza del torneo, sconfitto in rimonta dal francese Terence Atmane per 4-6 6-3 6-4.

Delusione anche per Learner Tien, testa di serie numero 5, che si è arreso al sempre insidioso transalpino Adrian Mannarino (7-5 6-4). Ha faticato più del previsto anche Jakub Mensik per avere la meglio su Trevor Svajda, vincendo al terzo set dopo aver ceduto il secondo al tie-break. Bella vittoria per lo spagnolo Rafael Jodar, che ha estromesso Arthur Fils (7-6 6-3), confermando la sua attitudine sui campi in cemento.

Musetti sfida Vukic: in palio l’accesso ai quarti di finale, l’orario

Il programma sul cemento americano di oggi prosegue con Lorenzo Musetti, atteso non prima delle 19:00 sul campo John Harris.

Il toscano si gioca i quarti contro l’australiano Aleksandar Vukic, numero 105 del ranking. L’azzurro ha testato la forma nel breve derby vinto per il ritiro di Matteo Arnaldi, mostrando un buon tennis.

L’incognita principale riguarda la tenuta fisica dopo la sosta, viste anche le alte temperature di Washington. Musetti dovrà fate molta attenzione contro un avversario che arriva dalle qualificazioni con 8 vittorie di fila e nessun set concesso. L’unico precedente sorride all’italiano, vincitore nel 2022 a Pune. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno.

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