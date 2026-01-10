Sinner si arrende ad Alcaraz a Seul: lo spagnolo vince l’esibizione inaugurale del 2026

Match spettacolo in Corea del Sud tra le due stelle del tennis mondiale: sorrisi, show e grande pubblico. Ora rotta su Melbourne per gli Australian Open

È Carlos Alcaraz ad aggiudicarsi la prima sfida del 2026 contro Jannik Sinner, imponendosi nell’esibizione disputata a Seul con il punteggio di 7-5 7-6(6) dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Un match all’insegna dello spettacolo, più che del risultato, che ha offerto scambi di qualità, momenti di puro intrattenimento e una forte interazione con il pubblico coreano.

Tra slice prolungati, colpi estemporanei e sorrisi, non sono mancati episodi curiosi, come l’ingresso in campo di un giovanissimo tifoso, chiamato a giocare simbolicamente un punto al posto di Sinner contro Alcaraz. Un clima rilassato e festoso, perfettamente in linea con lo spirito dell’evento, che ha però lasciato intravedere anche sprazzi di tennis di alto livello.

Al termine dell’incontro, soddisfatto il numero uno del mondo:

“Penso sia stata una bella esperienza, mi è piaciuto giocare qui. Il pubblico ci ha trasmesso molta energia e abbiamo apprezzato il sostegno dei fan. In campo mi sono sentito bene e mi sono divertito”, ha dichiarato Alcaraz nell’intervista in campo.

Parole in sintonia anche da parte di Sinner, che ha sottolineato l’atmosfera speciale vissuta a Seul:

“È stato fantastico giocare in questo stadio e conoscere i fan della Corea. È stato un match di intrattenimento, siamo venuti qui per questo, sapendo che il grande obiettivo sono gli Australian Open. Il clima era molto rilassato, c’è stata grande connessione con il pubblico e abbiamo provato colpi diversi. Spero di tornare a giocare in Corea del Sud”.

Verso gli Australian Open

Archiviata l’esibizione coreana, da domani, domenica 11 gennaio, sia Sinner che Alcaraz voleranno a Melbourne per iniziare la preparazione in vista degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Prima dell’esordio nel main draw del primo Slam stagionale, entrambi prenderanno parte all’iniziativa “Million Dollar 1 Point Slam”, evento in programma il 14 gennaio, che vedrà alcuni dilettanti sfidare i professionisti giocando un solo punto, con in palio simbolicamente un milione di dollari.

L’ultima esibizione di Jannik Sinner prima di concentrarsi esclusivamente sulla difesa del titolo agli Australian Open è fissata per il 16 gennaio a Melbourne (ore 7.00 italiane), quando affronterà Felix Auger-Aliassime.