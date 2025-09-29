L’azzurro liquida Marozsan in due set e ora sfiderà De Minaur per un posto in finale.

Jannik Sinner non sbaglia un colpo al China Open di Pechino. Il 24enne altoatesino, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo Atp 500, ha superato senza troppe difficoltà l’ungherese Fabian Marozsan (n.57 del ranking) con un netto 6-1 7-5 in appena un’ora e 21 minuti di gioco. Una prestazione solida, fatta di aggressività e continuità, che proietta l’azzurro in semifinale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ad attenderlo ci sarà ora l’australiano Alex de Minaur (n.8 Atp), terza forza del tabellone, che ha approfittato nei quarti del ritiro del ceco Jakub Mensik sul punteggio di 4-1 in proprio favore. In palio, un posto nella finale di Pechino.