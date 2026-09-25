Sky Sport, arriva “Teo Trials”: Soragna sfida Cocciaretto, Maldini, Cressoni, De Gennaro e Paltrinieri

Dal 25 settembre su Sky e NOW il nuovo format ideato e condotto da Matteo Soragna. Cinque episodi, cinque discipline e altrettanti campioni italiani. Si parte con Elisabetta Cocciaretto.

Arriva su Sky e in streaming su NOW “Teo Trials – Sfide tra Campioni”, il nuovo format ideato e condotto da Matteo Soragna, ex capitano della Nazionale italiana di basket e volto di Sky Sport.

Prodotto da CMA, società del Gruppo PTS, il programma accompagnerà Soragna fuori dal parquet per metterlo alla prova in cinque discipline diverse, al fianco di altrettanti protagonisti dello sport italiano.

Cinque campioni per cinque discipline

Gli ospiti della prima stagione saranno Elisabetta Cocciaretto per il tennis, Federico Nilo Maldini per il tiro a segno, Matteo Cressoni per l’automobilismo, Monica De Gennaro per la pallavolo e Gregorio Paltrinieri per il nuoto.

In ogni puntata Soragna entrerà nel mondo del campione protagonista, affrontando allenamenti e prove tecniche e cercando di comprenderne metodi, caratteristiche e mentalità. Al termine arriverà la “Teo Challenge”, sfida finale ispirata al basket con la quale sarà il conduttore a mettere alla prova il proprio ospite.

La serie è stata girata negli impianti sportivi e in alcuni luoghi simbolo dell’Emilia-Romagna, combinando racconto sportivo, interviste, momenti di allenamento e prove sul campo.

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Si parte il 25 settembre con Elisabetta Cocciaretto

Il primo episodio andrà in onda venerdì 25 settembre alle 18.45 su Sky Sport Basket e sarà dedicato al tennis con Elisabetta Cocciaretto.

Soragna entrerà nella quotidianità sportiva della tennista marchigiana per scoprire più da vicino allenamenti, gesti tecnici e mentalità che l’hanno accompagnata nel percorso ai massimi livelli internazionali, prima della Challenge conclusiva.

Da Maldini a Paltrinieri, il calendario delle puntate

Il viaggio continuerà il 2 ottobre con Federico Nilo Maldini, medaglia d’argento olimpica nella pistola ad aria compressa da 10 metri.

Il 9 ottobre sarà la volta di Matteo Cressoni, protagonista delle competizioni endurance e GT, con una puntata ambientata a Imola.

Il 16 ottobre spazio alla pallavolo con Monica De Gennaro, punto di riferimento della Nazionale italiana, mentre la prima stagione si chiuderà il 23 ottobre con Gregorio Paltrinieri e una puntata dedicata al nuoto di alto livello.

Sport e territorio al centro del format

Il progetto punta anche a valorizzare gli impianti e il patrimonio sportivo dell’Emilia-Romagna. L’assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni ha sottolineato come lo sport possa generare benessere, inclusione e opportunità di sviluppo per il territorio.

Ogni episodio sarà quindi costruito non soltanto intorno alla prestazione sportiva, ma anche alla storia personale dei protagonisti e alle caratteristiche delle rispettive discipline.