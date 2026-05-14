Sinner-Rublev in chiaro su TV8: oggi alle 13 i quarti di finale degli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 14 maggio, per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sul Campo Centrale del Foro Italico, l’azzurro affronterà Andrey Rublev in una sfida in programma alle 13.00 e visibile anche in chiaro su TV8. Per il numero uno del seeding sarà un nuovo test importante nel torneo di casa.

Sinner cerca continuità, Rublev il colpo

Sinner arriva all’appuntamento dopo il successo nel derby italiano contro Andrea Pellegrino e punta a proseguire la propria striscia vincente sulla terra romana. L’obiettivo è chiaro: continuare il cammino in un torneo che non ha ancora mai conquistato e presentarsi con fiducia crescente verso il Roland Garros.

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Dall’altra parte ci sarà Rublev, chiamato a una prestazione di altissimo livello per provare a fermare il numero uno. Nei precedenti comanda Sinner 7-3, compresa la vittoria sulla terra di Parigi dello scorso anno.

Dove vedere il match in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8, gratis e in chiaro, oltre che su Sky Sport Uno, e Sky Sport Tennis per gli abbonati. Disponibile anche la diretta streaming su TV8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Dopo Sinner-Rublev, il programma del Centrale proseguirà con Cirstea-Gauff, Landaluce-Medvedev e il match femminile serale con Iva Swiatek. Roma si prepara dunque a un altro pomeriggio da tutto esaurito emotivo.