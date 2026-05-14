Coppa Europa dei 10.000, La Spezia veste d’azzurro: convocati Battocletti, Crippa e Aouani

L’Italia ha ufficializzato i convocati per la Coppa Europa dei 10.000 metri, in programma sabato 23 maggio a La Spezia, al centro sportivo Montagna. Saranno 14 gli azzurri selezionati, equamente divisi tra uomini e donne, per una manifestazione continentale che torna nel nostro Paese a undici anni dall’ultima volta.

Le stelle azzurre al via

Tra le donne spicca il nome di Nadia Battocletti, campionessa mondiale indoor dei 3000 metri, argento olimpico e mondiale sui 10.000 e bronzo iridati nei 5000. Con lei sono tate convocato Federica Del Buono, Rebecca Lonedo, Elvanie Nimbona, Elisa Palermo, Greta Settimo e Federica Zanne.

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Al maschile, invece, fari puntai su Ilias Aouani, bronzo mondiale e primatista italiano della marcatura, e su Yeman Crippa, fresco vincitore della maratona di Parigi. Completano il gruppo Lorenzo Brunier, Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Alberto Mondazzi e Pasquale Selvarolo.

La manifestazione torna in Italia

Ogni Nazionale potrà schierare al massimo sei atleti per squadra, sia in campo maschile che femminile. Per l’Italia sarà anche un appuntamento dal forte valore organizzativo: la Coppa Europa dei 10.000 metri torna infatti nel nostro Paese per la quarta volta, dopo le edizioni di Camaiore 2002, Ferrara 2007 e Chia-Cagliari 2015.

La Spezia si prepara dunque ad accogliere una serata di mezzofondo di altissimo livello, con gli azzurri pronti a giocare carte importanti davanti al pubblico di casa.