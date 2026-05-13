F1, Mercedes inarrivabile: maxi aggiornamenti in Canada, tre novità assolute

La scuderia Mercedes sta dominando il mondiale e prepara un massiccio pacchetto di novità tecniche per il Gran Premio del Canada con la possibilità di mettere fuori causa la concorrenza.

Nuova veste aerodinamica e dieta dimagrante per la W17

La squadra di Brackley si presenterà in Canada con una veste tutta nuova. La Mercedes vuole ribadire la propria superiorità.

Il team guidato da Toto Wolff porta a Montreal il primo vero pacchetto aerodinamico firmato da Simone Resta.

Finora la monoposto ha dominato la stagione con George Russell che ha vinto in Australia, mentre Kimi Antonelli ha conquistato gli altri tre successi consecutivi che lo hanno proiettato in testa al campionato, con venti punti di vantaggio sul compagno.

Ma non è finita perchè il lavoro in galleria del vento potrebbe garantire alla Mercedes un miglioramento stimato intorno ai tre decimi al giro.

Ma quali saranno le novità? Gli aggiornamenti coinvolgono l’ala anteriore, il peso e le partenze. La prima modifica i flussi d’aria e ridefinisce il disegno delle coperture della sospensione anteriore e del fondo. I tecnici hanno lavorato intensamente anche sulla riduzione del peso. Le indiscrezioni confermano l’utilizzo di una scatola del cambio alleggerita e di ulteriori componenti rivisti. Lo scopo è il raggiungimento del peso minimo imposto dal regolamento tecnico, in modo da poter introdurre della zavorra utile a trovare un bilanciamento ideale della vettura in pista.

Mercedes, arriva anche la soluzione per le partenze e le nuove direttive

Inoltre il team ha concentrato le risorse anche sul miglioramento delle partenze. Lo scatto al via in questa prima parte di stagione ha rappresentato finora una vera lacuna per Mercedes, costringendo i piloti a faticose rimonte. Gli ingegneri elettronici hanno studiato soluzioni mirate per ridurre l’impatto del turbo, più grande rispetto alla concorrenza, nella delicata fase di avvio.

In questo, McLaren ha mostrato procedure molto più efficaci a parità di motore. Inoltre, dal primo giugno entra in vigore un cambiamento normativo sul motore endotermico.

La verifica del rapporto di compressione, finora effettuata a temperatura ambiente, viene ora svolta con l’olio a centotrenta gradi.

In Mercedes regna la totale convinzione che questa variazione non comporta alcun impatto negativo sulle prestazioni in gara, ma questo è da verificare.

In ogni caso Mercedes non vuole farsi trovare impreparata visti gli aggiornamenti di McLaren, Red Bull e Ferrari già visti in pista.

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