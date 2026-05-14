Yildiz a tutti i costi: due giocatori e soldi per strapparlo alla Juventus – Sportface.it

Yildiz a tutti i costi: due giocatori e soldi per strapparlo alla Juventus

La Juventus sta vivendo una fase delicata, con la necessità di rinnovarsi per tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. In questo scenario, un giovane talento che è emerso come il futuro della squadra è il turco Kenan Yildiz. Dopo il recente rinnovo del contratto, che lo ha legato alla Vecchia Signora fino al 2030, il club bianconero ha chiaramente indicato il ragazzo come una delle colonne portanti per il progetto futuro. Ma le voci di mercato che lo riguardano non accennano a placarsi e ora il Real Madrid sembra intenzionato a fare sul serio.

Il piano del Real Madrid per Yildiz

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Real Madrid starebbe preparando una mossa ambiziosa per strappare Yildiz alla Juventus. Il club spagnolo avrebbe intenzione di offrire una combinazione di due giocatori, Brahim Diaz e Gonzalo Garcia, oltre a un conguaglio economico, per convincere la Juventus a cedere il giovane talento. Il piano è ambizioso, e l’offerta è strutturata per attrarre i bianconeri, che potrebbero essere tentati da un’operazione che coinvolge giocatori di esperienza e un consistente contributo economico.

La Juventus non intende cedere Yildiz

Nonostante l’interesse crescente dei club top europei, la Juventus sembra non avere alcuna intenzione di cedere Yildiz. La società bianconera ha chiarito che il ragazzo è incedibile e rappresenta un elemento centrale del progetto di rilancio. La scelta di rinnovare il suo contratto fino al 2030 è stata una mossa chiara in questa direzione: non solo per legarlo al club a lungo termine, ma anche per farlo crescere come uno dei nuovi punti di riferimento della squadra.

Il fatto che il Real Madrid stia tentando di acquistarlo con una proposta così allettante dimostra l’enorme potenziale di Yildiz. Tuttavia, per la Juventus, la sua permanenza è essenziale per l’equilibrio tecnico e tattico della squadra di Spalletti. In un periodo in cui la società sta cercando di costruire una base solida per tornare a vincere, il giovane talento turco rappresenta una risorsa che non può essere sacrificata.