Darderi infinito a Roma: batte Jodar in una battaglia folle e vola in semifinale

Luciano Darderi firma una delle notti più incredibili degli Internazionali d’Italia 2026. Sul Centrale del Foro Italico, in un march terminato alle 2.02, l’azzurro supera lo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6(5), 5-7, 6-0 dopo 3 ore e 8 minuti di lotta, conquistando l’accesso alla semifinale.

Una partita surreale tra ritardi, fumi e battaglia vera

La sfida è stata segnata da un contesto quasi irreale: ritardo profondo, interruzione per i fumi arrivati dallo Stadio Olimpico dopo la finale di Coppa Italia e un Centrale ancora popolato da migliaia di tifosi nonostante l’orario proibitivo.

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Darderi ha vinto un primo set durissimo al tie-break, rimontando da 2-5 nel momento decisivo. Jodar, però, non si è arreso e nel secondo parziale ha cancellato un match point sul 5-4, trovando poi il break e chiudendo 7-5.

Terzo set dominato e semifinale con Ruud

Nel terzo set è emersa tutta la resistenza mentale e fisica all’italiano. Dopo un fame infinito con sei palle break. Darderi ha strappato il servizio allo spagnolo e da lì ha preso il controllo totale della partita. Jodar è calato vistosamente, anche per problemi alla gamba destra, mentre Luciano ha continuato a difendere, lottare e spingere fino al 6-0 conclusivo.

Ora lo attende Casper Ruud, specialista della terra rossa. Ma intanto Darderi si prende una notta da ricordare: più che una vittoria, una prova di sopravvivenza tennistica.