GPG di Riccione, ultimo atto con Ragazzi e Giovanissime di spada: finali in diretta su Assalto TV

Si chiude oggi a Riccione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, grande appuntamento della scherma italiana Under 14. Nell’ottava e ultima giornata del GPG, sulle pedane del PlayHall saranno protagonisti gli spadisti della categoria Ragazzi e le spadiste Giovanissime, chiamati ad assegnare gli ultimi titoli tricolori dell’edizione 2026.

Ultimi due scudetti in palio nella spada

Il programma conclusivo è interamente dedicato alla spada, arma che ha caratterizzato la seconda parte della manifestazione. Dopo una settimana ricca di assalti, emozioni e nuovi campioni italiani, Riccione si prepara dunque all’ultimo pomeriggio di finali.

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In pedana ci saranno i Ragazzi di spada maschile e le Giovanissime di spada femminile, due categorie pronte a chiudere una rassegna che anche quest’anno ha confermato il valore tecnico e partecipativo del vivaio schermistico nazionale.

Diretta dalle 17 su Assalto TV e Amazon Prime

Le fasi finali dell’ultima giornata saranno trasmesse dalle ore 17.00 in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente attraverso la piattaforma Sportface, e su Amazon Prime Video. La Federazione ha inoltre messo a disposizione i link per seguire in tempo reale i risultati delle due competizioni.

Dopo sette giorni di gare, restano da scrivere gli ultimi verdetti di un’edizione intensa, partita il 7 maggio e arrivata oggi al suo epilogo. Riccione saluta così il GPG con due titoli anche da assegnare: perché in una settimana così, anche l’ultima stoccata può diventare un ricordo enorme.