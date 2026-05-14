Giro d’Italia 2026, oggi la Paestum-Napoli: velocisti attesi, ma il finale nasconde trappole

Tornano protagonisti i velocisti al Giro d’Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, è in programma la sesta tappa, la Paestum-Napoli di 142 chilometri, interamente in Campania. Una frazione breve e prevalentemente pianeggiante, ma con alcune insidie nel finale cittadino che potrebbero rendere la volata meno scontata del previsto.
Percorso semplice, ma attenzione all’ingresso a Napoli
La prima parte di tappa porterà il gruppo lungo la costa tirrenica fino a Salerno, prima della salita verso Cava de’ Tirreni, univo GPM di giornata: 6,4 km al 3%. Da lì la corsa entrerà nella piana attorno al Vesuvio, con gli ultimi settanta chilometri caratterizzati da continui attraversamenti cittadini dopo Nola.
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Prima dell’ingresso a Napoli, i corridori percorreranno circa venti chilometri in superstrada. Il finale sarà tecnico: a 650 metri dall’arrivo una curva a sinistra porterà sulla leggera salita di via Acton, al 4% e su basalto, poi due curve a destra condurranno al rettilineo finale in pavé in Piazza del Plebiscito.
Magnier cerca il tris, Milan vuole sbloccarsi
Tra i favoriti spicca Paul Magnier, finora il velocista più brillante del Giro con due successi nelle prime due volate. Il francese della Soudal Quick-Step punta al tris, ma Jonathan Milan vuole finalmente sbloccarsi dopo le delusioni bulgare. Occhio anche a Dylan Groenewegen, Tobias Lund Andresen, Madis Mihkels e Matteo Malucelli.
Partenza prevista alle 13.50, arrivo intorno alle 17.15, Diretta su Rai Sport HD dalle 13.30 e Rai 2 dalle 14.05, streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.