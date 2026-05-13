Coppa Italia, Lazio-Inter 0-2: nerazzurri vincono la “decima”

L’Inter conquista la Coppa Italia superando la Lazio per 2-0 grazie a un autogol di Marusic e alla rete di Lautaro Martinez. Succede tutto nel primo tempo, a poco serve la reazione biancoceleste della ripresa.

Inter domina nel primo tempo, male Tavares

L’Inter prende in mano il pallino del gioco fin dai primi istanti, costringendo la Lazio a rintanarsi nella propria metà campo con un atteggiamento molto prudente. Il possesso palla della squadra di Chivu viene premiato al quattordicesimo minuto: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Barella, Thuram spizza la sfera e provoca la sfortunata deviazione di Marusic, che infila la palla nella propria porta.

Il vantaggio permette ai nerazzurri di abbassare i ritmi e palleggiare in totale sicurezza. Al trentacinquesimo minuto arriva l’episodio che indirizza definitivamente la sfida. Dumfries approfitta di una disattenzione clamorosa di Nuno Tavares, gli ruba il pallone sulla trequarti e si invola verso l’area servendo un assist perfetto per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro deve solo spingere il pallone in rete a porta vuota per il raddoppio. La reazione della squadra di casa è quasi nulla e si concretizza solo con un tiro deviato di Isaksen allo scadere della prima frazione di gioco.

Reazione Lazio nel secondo tempo, ma non basta

Nella ripresa, l’allenatore biancoceleste inserisce Rovella per dare ordine alla manovra, ma il copione della gara rimane praticamente immutato. L’Inter difende con compattezza e amministra il doppio vantaggio, cercando i varchi giusti per colpire in contropiede.

La Lazio si fa vedere in avanti solo al cinquantasettesimo minuto con la sua prima vera occasione da gol: Isaksen dialoga bene con Basic e serve Noslin in area, ma la conclusione dell’attaccante finisce fuori di un soffio a portiere immobile.

Con il passare dei minuti, i nerazzurri sfiorano ripetutamente il tris, sprecando ottime opportunità prima con il subentrato Luis Henrique e poi con Zielinski, che calcia a lato da posizione favorevole. Nel finale, la frustrazione prende il sopravvento e il clima si surriscalda improvvisamente.

All’ottantatreesimo minuto, un brutto fallo di Pedro su Dimarco scatena una rissa in campo che coinvolge tutti i giocatori. L’arbitro riporta la calma e nel finale i biancocelesti non riescono più ad impensierire Martinez.

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