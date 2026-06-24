Tennis, Sinner riparte da Hurlingham: Norrie battuto in due set all’Armani Classic

Il numero uno del mondo torna in campo dopo quasi un mese e supera Cameron Norrie 6-3 6-3 nel torneo esibizione londinese. La prossima settimana difenderà il titolo a Wimbledon.
Sinner torna in campo e vince all’Armani Classic
Jannik Sinner riparte con una vittoria. Il numero uno del mondo ha esordito con successo al torneo esibizione Armani Classic, in corso all’Hurlingham Club di Londra, superando il britannico Cameron Norrie.
L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 25 minuti, mostrando buone sensazioni nel primo test sull’erba londinese in vista di Wimbledon.
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Battuto Norrie in due set
Contro Norrie, numero 29 del ranking ATP, Sinner ha gestito il match con solidità, chiudendo entrambi i parziali con lo stesso punteggio.
Per l’altoatesino si trattava del ritorno in campo a quasi un mese dalla sconfitta contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, arrivata dopo il malore accusato quando era avanti due set a zero e 5-1 nel terzo parziale.
Ora Wimbledon
La prossima settimana Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, quando vinse in finale contro Carlos Alcaraz.
Lo spagnolo sarà assente in questa edizione per il noto infortunio al polso. Il tabellone del torneo sarà sorteggiato venerdì.