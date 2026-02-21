Aerials a squadre, oro agli USA: Svizzera d’argento, Cina sorpassata nel finale

Finale a sorpresa nella prova mista degli aerials ai Giochi di Milano Cortina 2026: gli Stati Uniti dominano, la Svizzera beffa la Cina e si prende l’argento.

Si chiude con un risultato inatteso la gara a squadre miste degli aerials, inserita nel programma dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non sorprende il successo degli Stati Uniti, tra i favoriti della vigilia, quanto piuttosto il sorpasso della Svizzera ai danni della Cina nella lotta per l’argento.

Prestazione senza sbavature per il team nordamericano formato da Kaila Kuhn, Connor Curran e Christopher Lillis, protagonisti di una finalissima impeccabile. I tre hanno eseguito rispettivamente un Back Full-Full-Full, un Back Full-Double Full-Full e un Back Double Full-Full-Full, totalizzando l’eccellente punteggio complessivo di 325.35.

Svizzera rimonta, Cina in difficoltà

La grande sorpresa arriva alle spalle degli USA. La Svizzera riesce a superare la Cina nella fase decisiva, chiudendo con 296.91 grazie al Back Double Full-Double Full di Pirmin Werner e soprattutto al difficilissimo Back Double Full-Double Full-Full di Noe Roth.

La formazione elvetica era partita con l’errore di Liza Kozumara, ma ha saputo reagire e risalire la classifica.

Diverso il discorso per la Cina, pulita soltanto nel primo salto con Xu Mengtao ma imprecisa con Xindi Wang e Li Tianma, fermandosi a 279.68 e dovendo così accontentarsi del bronzo.

Australia quarta

Più staccata l’Australia, rappresentata da Abbey Willcox, Danielle Scott e Reily Flanagan. Il trio oceanico ha chiuso al quarto posto con 256.04, senza riuscire a inserirsi concretamente nella corsa alle medaglie.