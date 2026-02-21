Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci quinti nella staffetta mista: oro alla Francia

Franz Monaco
-
Sci Alpino ISMF World Cup Ski Mountaineering
Michele Boscacci (ITA) Uphill on skis during ISMF World Cup - Ski Mountaineering, Ski Mountaineering race in Bormio, Italy, February 23 2025

L’Italia chiude al quinto posto nella staffetta mista di sci alpinismo a Milano Cortina 2026. Vince la Francia davanti a Svizzera e Spagna.

Si ferma al quinto posto la corsa dell’Italia nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Alba De Silvestro e Michele Boscacci chiudono con un ritardo di un minuto dalla vetta.

Francia d’oro, podio completato da Svizzera e Spagna

A conquistare la medaglia d’oro è la Francia con la coppia Harrop-Anselmet. L’argento va alla Svizzera con Fatton-Kistler, mentre la Spagna sale sul terzo gradino del podio grazie ad Alonso Rodriguez e Cardona Coll.

Per lo spagnolo si tratta di un’altra soddisfazione dopo l’oro conquistato pochi giorni fa nella sprint maschile.

Change privacy settings
×