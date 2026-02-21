Sci alpinismo, De Silvestro-Boscacci quinti nella staffetta mista: oro alla Francia

L’Italia chiude al quinto posto nella staffetta mista di sci alpinismo a Milano Cortina 2026. Vince la Francia davanti a Svizzera e Spagna.
Si ferma al quinto posto la corsa dell’Italia nella staffetta mista di sci alpinismo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Alba De Silvestro e Michele Boscacci chiudono con un ritardo di un minuto dalla vetta.
Francia d’oro, podio completato da Svizzera e Spagna
A conquistare la medaglia d’oro è la Francia con la coppia Harrop-Anselmet. L’argento va alla Svizzera con Fatton-Kistler, mentre la Spagna sale sul terzo gradino del podio grazie ad Alonso Rodriguez e Cardona Coll.
Per lo spagnolo si tratta di un’altra soddisfazione dopo l’oro conquistato pochi giorni fa nella sprint maschile.