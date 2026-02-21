Sportface TVOriginals
Baumgartner risale al 5° posto nel bob a 4: podio a 19 centesimi, comanda Lochner

Franz Monaco
-
Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Bob
Ita - Baumgartner Patrick - Mircea Robert during the Olympic Winter Milano-Cortina 2026, Bobsleigh 2-man on February 17, 2026 at Cortina Sliding Centre in Cortina, Italy

Dopo le prime due run a Cortina, Patrick Baumgartner chiude quinto con l’equipaggio azzurro. Il tedesco Johannes Lochner guida la classifica davanti a Friedrich e Ammour.

Patrick Baumgartner conclude al quinto posto la prima giornata della gara olimpica di bob a 4 sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre. Settimo al termine della prima run, l’equipaggio azzurro composto da Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea è riuscito a recuperare due posizioni nella seconda discesa.

Al giro di boa il distacco è di 78 centesimi dal leader Johannes Lochner.

Lochner davanti a tutti

Già oro nel bob a 2, Lochner guida la classifica con il tempo complessivo di 1’48″61, con 43 centesimi di vantaggio sul connazionale Francesco Friedrich. Terza posizione provvisoria per l’altro tedesco Adam Ammour a 71 centesimi.

Quarto lo svizzero Vogt a 71, mentre Baumgartner è quinto a 78 centesimi e vede il podio distante soltanto 19 centesimi. Alle spalle dell’azzurro si piazza l’altro elvetico Follador a 76, seguito dal britannico Hall a 82.

Domenica le ultime due run

La gara si completerà domani, domenica 22 febbraio, con le ultime due run in programma alle ore 10 e alle 12:15.

