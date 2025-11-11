Nella giornata odierna si giocheranno le Atp Finals di Torino e comincia la seconda giornata. Tiene banco anche la sfida tra Alcaraz e Sinner.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, sono sempre loro a giocarsi la qualificazione alle Atp Finals di Torino, un evento che serve per concludere al meglio la stagione e per provare a finire l’anno al numero uno. Sinner però non ha il destino nelle sue mani e anche vincendo tutte le gare e quindi il torneo rischia di non chiudere al primo posto mentre dipende tutto da Alcaraz. Lo spagnolo necessita di tre vittorie nel corso di tutto il torneo e può cosi portare a casa il primo posto. Oggi c’è quindi un test decisivo da questo punto di vista.

Bomba Sinner, l’azzurro ora spera in Taylor Fritz

Carlos Alcaraz giocherà oggi pomeriggio a Torino contro Taylor Fritz e in caso di vittoria lo spagnolo otterrebbe la seconda vittoria nel torneo e arriverebbe all’ultimo test contro Musetti come grandissimo favorito per finire al numero uno. L’americano è in questo momento la principale speranza di Sinner che – in caso contrario – è destinato a pensare si alla vittoria del torneo ma a concludere come numero due al mondo.

In serata spazio anche a Musetti e il carrarino si gioca le residue chance di qualificazione. La vittoria comunque nel torneo garantisce un ricco cachet e va oltre quindi il passaggio del turno. Giorno di riposo per Sinner che domani sera affronterà il tedesco Alexander Zverev, remake della semifinale di Parigi e della recente finale di Vienna.