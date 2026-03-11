Alkmaar, si alza il sipario: la Tramp-Italy debutta in Coppa del Mondo

La stagione internazionale del trampolino elastico entra nel vivo con una tappa che vale come “prima verifica” dell’anno per l’Italia. Il circuito di Coppa del Mondo FIG fa infatti tappa il 12 e il 13 marzo ad Alkmaar, in Olanda, secondo appuntamento di peso dopo l’esordio di Baku a fine febbraio.

Per la Tramp-Italy è l’occasione di tornare a misurarsi con l’élite del tappeto elastico, mettendo minuti e punteggi in banca in vista di un 2026 che promette di essere ad alta quota tra Europei, World Cup e Mondiali.

Convocati e staff: chi rappresenta l’Italia

Il DTN Giuseppe Conciari ha selezionato cinque atleti per la trasferta olandese: Leonard Van Tien Cagnasso (SG Torino), Marco Lavino (Ginnastica Brindisi), Samuele Patisso Colonna (SG Milano), Letizia Radaelli (SG Milano) e Marco Tonelli (Alma Juventus Ginnastica). In panchina e a bordo pedana il gruppo sarà seguito dai tecnici Andrea Anceschi e Martina Murgo, mentre come ufficiale di gara è stata indicata Giorgia Giampieri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La doppia giornata di Alkmaar, tra prove individuali e possibilità di Sincro, diventa così un banco di prova immediato: non solo per valutare forma e precisione, ma anche per “riprendere confidenza” con la pressione internazionale.

Verso Riccione e Nanjing: il 2026 come anno di costruzione

La tappa della “terra dei tulipani” è anche l’avvio ufficiale di un percorso che guarda già oltre: il calendario FIG aiuterà gli azzurri a preparare l’Europeo di aprile a Portimao e, soprattutto, la World Cup di Riccione nel primo weekend di ottobre, snodo cruciale in avvicinamento ai Mondiali di Nanjing, in Cina.

Ciociaro lavora in sinergia con il direttore sportivo Ermes Cassani e con la responsabile nazionale di giuria Francesca Beltrami, facendo tesoro delle indicazioni raccolte nel 2025 ai Mondiali di Pamplona, utili per proseguire la “road to LA 2028”. insomma: Alkmaar è il primo salto del 2026 e per gli azzurri volanti l’obiettivo è trasformarlo in slancio.