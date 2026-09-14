Fossa Olimpica, a Sessa e Grazini gli Scudetti 2026

Tra gli Junior oro per Fabrizi e Sforzi. Sulle pedane del Tav Rosatti 105 specialisti

Erica Sessa e Valerio Grazini si sono diplomati Campioni Italiani di Fossa Olimpica. Ad ospitare la Finale dell’edizione 2026 sono state le pedane del Tav Giorgio Rosatti di Ponso (PD), nei cui impianti si sono ritrovati 105 specialisti della Categoria Eccellenza e delle Qualifiche Ladies e Settore Giovanile.

Nella classifica dei tiratori di Eccellenza si è imposto Valerio Grazini, carabiniere di Viterbo. Quarto in qualificazione con il punteggio di 121/125 +13, Grazini ha superato tutti gli avversari in finale meritandosi l’oro con il punteggio di 28/30 e due punti di vantaggio sul diretto inseguitore, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), terzo in qualificazione con 121/125 +14 e poi medaglia d’argento con 26/30. Sul terzo gradino del podio è salito il siciliano Fabio Sollami di Caltanissetta, primo in qualificazione con un ottimo 123/125 e poi medaglia di bronzo con 20/25.

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Al femminile è stata Erica Sessa a cucirsi al petto lo scudetto di Campionessa Italiana per questa stagione. La poliziotta di Cava de’ Tirreni, medaglia d’argento ai recenti Giochi del Mediterraneo di Taranto, si è meritata l’accesso alla finale con il dorsale numero tre ed il punteggio di 116/125 ed ha poi cavalcato fino alla vetta del podio lasciandosi scappare solo due piattelli. Con 28/30 si è messa al collo la medaglia d’oro con quattro piattelli di vantaggio su Valentina Panza (Carabinieri) di Rose (CS), medaglia d’argento con 24/30. Di bronzo la prestazione di Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV) con 20/25.

Passando al Settore Giovanile, al maschile si è imposto Mario Fabrizi (Fiamme Oro) di Frosinone, primo con 118/125 in qualificazione e 28/30, seguito sul podio Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, secondo con 120/125 e 26/30, e da Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS), terzo con 118/125 e 22/25. Al femminile, a meritarsi la vetta del podio è stata Greta Sforzi (Marina Militare) di Firenzuola (FI), oro con 11/125 in qualificazione e 23/30 in finale. Alle sue spalle si sono piazzate Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR) ed Elisa Castellana (Fiamme Oro) di Villanova d’Albenga (SV), rispettivamente d’argento con 10/125 e 22/30 e di bronzo con 108/125 e 19/25.