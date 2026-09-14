Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani riparte dalla Russia: guiderà la nazionale negli esercizi di gruppo

La federazione di Mosca ha annunciato la nomina dell’ex direttrice tecnica delle Farfalle azzurre, confermata anche dal marito Moreno Buccianti. Maccarani ha guidato l’Italia dal 1996 al 2025.

Emanuela Maccarani è la nuova capoallenatrice della nazionale russa di ginnastica ritmica per gli esercizi di gruppo. L’annuncio è arrivato dalla federazione di Mosca ed è stato confermato anche dal marito dell’ex tecnica azzurra, Moreno Buccianti, attraverso Facebook.

Per Maccarani si apre così un nuovo capitolo professionale dopo la lunghissima esperienza alla guida della nazionale italiana.

Dalle Farfalle azzurre alla nazionale russa

Maccarani ha guidato l’Italia dal 1996 al 2025, legando il proprio nome per quasi trent’anni al percorso delle Farfalle azzurre.

Il rapporto con la Federazione Ginnastica d’Italia si è interrotto nel 2025, dopo le vicende legate alle accuse di presunti abusi psicologici avanzate da alcune ex ginnaste.

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L’inchiesta e il processo

L’ex direttrice tecnica era finita sotto inchiesta dopo le denunce presentate nell’autunno del 2022 da Anna Basta e Nina Corradini.

Il procedimento giudiziario a suo carico è iniziato nel febbraio scorso. Le accuse restano oggetto del processo e non costituiscono fatti definitivamente accertati.

Nuova esperienza internazionale

La nomina da parte della federazione russa segna dunque il ritorno di Maccarani a un incarico tecnico di primo piano, questa volta alla guida del settore dedicato agli esercizi di gruppo.

Dopo quasi trent’anni trascorsi alla guida dell’Italia, l’ex responsabile delle Farfalle inizia così una nuova esperienza internazionale nel movimento della ginnastica ritmica.