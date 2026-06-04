Roland Garros, Cobolli-Arnaldi vale la storia: precedenti in parità e derby tutto da vivere

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si preparano a vivere una delle partite più importanti della loro carriera. I due azzurri si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2026, in un derby che garantirà almeno un finalista nello Slam parigino. Un risultato storico, reso ancora più significativo dal fatto che il movimento italiano continui a brillare anche senza il suo numero uno, Jannik Sinner.

Circuito maggiore: equilibrio perfetto

Nei precedenti ATP il bilancio tra i due tennisti azzurri è in perfetta parità. Il primo incrocio reale al torneo di Umago 2023, quando Arnaldi si impose negli ottavi di finale con il punteggio di 6-3, 7-5.

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La rivincita di Cobolli arriva proprio al Roland Garros 2025, nel secondo turno: una sfida molto combattuta, durata oltre tre ore, chiusa dal romano con il risultato di 6-3, 6-3, 6-7, 6-1. Un precedente pesante, perché giocato sulla stessa terra prgipina che ora farà da teatro alla semifinale.

I duelli minori e una sfida senza segreti

Cobolli e Arnaldi si conoscono benissimo, anche per gli incroci avuti nei circuiti minori. In quel caso il bilancio sorride al ligure: Cobolli vinse a Napoli nel 2021, mentre Arnaldi si impose nel 2022 sia a Vicenza che a Corenons.

La semifinale di Parigi sarà quindi molto più di un derby: sarà una partita tra due giocatori che conoscono pregi, difetti e abitudini dell’altro. Stavolta, però, la posta è enorme, dato che in palio c’è la finale del Roland Garros.