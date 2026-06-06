Roland Garros 2026, Mirra Andreeva conquista il primo Slam: battuta Chwalinska in finale

La giovane russa domina l’atto conclusivo del torneo parigino e si aggiudica il primo titolo Major della carriera. Nulla da fare per la sorprendente Maja Chwalinska, arrivata in finale partendo dalle qualificazioni.

Mirra Andreeva trionfa sulla terra rossa di Parigi

È Mirra Andreeva la nuova regina del Roland Garros. La 19enne siberiana ha conquistato l’edizione 2026 dello Slam parigino superando in finale Maja Chwalinska con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e 22 minuti di gioco.

L’ottava testa di serie del tabellone ha controllato il match dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo e lasciando poco spazio alla polacca, autentica sorpresa del torneo.

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Primo titolo Slam per la 19enne russa

Per Andreeva si tratta del primo successo in un torneo del Grande Slam. Fino a oggi il miglior risultato ottenuto nei Major era stata la semifinale raggiunta proprio al Roland Garros nel 2024.

La giovane allieva di Conchita Martinez aggiunge così il trofeo più prestigioso della sua carriera a un percorso di crescita che la sta portando stabilmente ai vertici del tennis mondiale.

Chwalinska chiude un torneo da protagonista

Si interrompe soltanto all’ultimo atto il cammino da favola di Maja Chwalinska. La tennista polacca, numero 114 del ranking mondiale, era approdata nel tabellone principale attraverso le qualificazioni ed è riuscita a spingersi fino alla finale, firmando il miglior risultato della sua carriera.

Contro Andreeva, però, non è riuscita a trovare le contromisure necessarie per arginare il tennis aggressivo e continuo della giovane russa.

Terzo titolo stagionale per Andreeva

Il successo di Parigi rappresenta il sesto titolo in carriera per Mirra Andreeva e il terzo conquistato nel 2026. In precedenza la tennista russa aveva già trionfato nei tornei di Adelaide e Linz, confermando una stagione fin qui di altissimo livello.