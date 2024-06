Roland Garros 2024, Zverev: “Ho fatto tutto il possibile, fisicamente Alcaraz è un animale”

Alexander Zverev è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros contro Alcaraz: “Sento di aver fatto bene oggi, purtroppo nel quinto set sono stato sfortunato. Ho saputo che il suo servizio sul 2-1 era out, se avessi fatto il break lì… C’è da dire però che Carlos ha giocato in maniera incredibile, meglio di me negli ultimi due set. Allo US Open (nel 2020, in finale contro Thiem) ho gettato la spugna, mentre stavolta ho fatto tutto il possibile“.

“Nel quarto set ho perso la concentrazione, non avevo forza nelle gambe per servire. Solitamente non sono stanco né ho crampi. Ma Carlos ha un’intensità diversa, quindi magari è per questo. Penso che per tre set ho espresso un buon livello di tennis, e lui uguale, poi sono calato vistosamente – ha aggiunto il tedesco, che poi ha elogiato Alcaraz – Siamo entrambi forti fisicamente, ma lui è una bestia. È un animale. L’intensità con cui gioca a tennis è diversa rispetto agli altri. È un giocatore fantastico“.