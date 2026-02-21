Rio Open, Berrettini si ferma ai quarti: Buse vince in tre set

Il romano eliminato 6-3 2-6 6-3 dal peruviano Ignacio Buse in un match condizionato dalla pioggia

Si interrompe ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini nel “Rio Open”, torneo ATP 500 in corso sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro, evento di maggior prestigio del circuito in America Latina con un montepremi di 2.469.450 dollari.

Il tennista romano, numero 57 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse, 91 del mondo, con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 al termine di una sfida più volte interrotta dalla pioggia.

Match spezzato dalle interruzioni

La partita è stata fortemente condizionata dalle condizioni meteo. Stop e ripartenze hanno reso complicata la gestione del ritmo per entrambi i giocatori. Buse ha conquistato il primo set 6-3, Berrettini ha reagito nel secondo parziale imponendosi 6-2, ma nel set decisivo il peruviano ha ritrovato solidità chiudendo 6-3.

“Oggi è stata davvero dura, perché ci siamo fermati, credo, quattro volte”, ha dichiarato Buse. “Le condizioni a volte erano veloci, a volte lente. È stata una partita difficile, ma sono felice di averla gestita nel modo giusto”, ha aggiunto il peruviano, alla seconda semifinale in carriera nel circuito maggiore.

Il tabellone delle semifinali

In semifinale Buse affronterà il cileno Alejandro Tabilo. Dall’altra parte del tabellone la sfida vedrà opposti l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il ceco Vit Kopriva.

Per Berrettini si chiude dunque l’avventura brasiliana dopo una settimana comunque positiva sulla terra sudamericana.

