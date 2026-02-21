Il grande tennis nella Casa dello Sport: cinque tornei live su Sky e NOW

Dal 23 febbraio al 1° marzo in diretta ATP 500 Dubai e Acapulco, ATP 250 Santiago, WTA 500 Merida e WTA 250 Austin

Il grande tennis torna protagonista nella Casa dello Sport. Da lunedì 23 febbraio a domenica 1° marzo, Sky e NOW trasmetteranno in diretta cinque tornei del circuito ATP e WTA, per una settimana ricca di sfide tra i migliori giocatori del panorama internazionale.

In programma tre eventi del circuito maschile – ATP 500 Dubai, ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago del Cile – e due appuntamenti del circuito femminile, WTA 500 Merida e WTA 250 Austin.

ATP 500 Dubai e Acapulco, ATP 250 Santiago

Settimana di altissimo livello per il circuito maschile con due tornei 500 e un 250.

L’ATP 500 di Dubai offrirà spettacolo già dalle semifinali di venerdì 27 febbraio e culminerà con la finale di sabato 28 febbraio alle 16 su Sky Sport Tennis.

Nella notte tra venerdì e sabato spazio alle semifinali dell’ATP 500 di Acapulco, mentre il torneo di Santiago entrerà nel vivo con le semifinali di sabato 28 febbraio e la finale domenica 1° marzo alle 23.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

WTA 500 Merida e WTA 250 Austin

Anche il circuito femminile sarà protagonista con due tornei in diretta.

Il WTA 250 di Austin vedrà la finale domenica 1° marzo alle 19 su Sky Sport Tennis, mentre il WTA 500 di Merida si concluderà nella notte tra domenica e lunedì con la finale in diretta su Sky Sport Arena.

Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus ed Extra Match

Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis (canale 203), i clienti Sky potranno accedere a Sky Sport Plus, servizio interattivo che consente di seguire i match dai diversi campi in tempo reale, con aggiornamento continuo del ranking ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, che offre canali aggiuntivi con immagini in diretta curate da ATP e WTA.

Aggiornamenti, interviste e approfondimenti saranno disponibili su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione dal 23 febbraio al 1° marzo

Lunedì 23 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

Sky Sport Uno (fino alle 19), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Martedì 24 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

Sky Sport Uno (fino alle 17.15), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Mercoledì 25 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

Sky Sport Uno (fino alle 17), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 0.30)

Giovedì 26 febbraio

Dalle 11 – Il meglio dei tornei

Sky Sport Uno (fino alle 16), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix (fino alle 18.45)

Venerdì 27 febbraio

Ore 14 – 1ª semifinale ATP 500 Dubai

Ore 16 – 2ª semifinale ATP 500 Dubai

Ore 17-20.30 – Il meglio dei tornei WTA 500 Merida, ATP 250 Santiago, WTA 250 Austin

Ore 02.00 – 1ª semifinale ATP 500 Acapulco

Ore 03.00 – 2ª semifinale ATP 500 Acapulco

Sabato 28 febbraio

Ore 16 – Finale ATP 500 Dubai

Ore 20 – 1ª semifinale WTA 250 Austin

Ore 22 – 1ª semifinale ATP 250 Santiago

Ore 00.00 – 2ª semifinale ATP 250 Santiago

Domenica 1° marzo

Ore 19 – Finale WTA 250 Austin

Ore 23.30 – Finale ATP 250 Santiago

Ore 00.00 – Finale WTA 500 Merida

