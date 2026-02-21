Superbike, Bulega domina Gara 1 in Australia: tripletta italiana sul podio

Phillip Island apre il Mondiale MOTUL FIM 2026 con il successo di Nicolò Bulega davanti a Montella e Baldassarri

Inizia nel segno dell’Italia il Mondiale MOTUL FIM Superbike 2026. Al Phillip Island Grand Prix Circuit è Nicolò Bulega a imporsi in Gara 1 del GP d’Australia, dominando i 22 giri dopo aver già conquistato la SuperPole.

Il pilota emiliano della Aruba.it Racing – Ducati precede sul traguardo il campano Yari Montella (Barni Spark Racing Team), secondo a +4.776s, e il marchigiano Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven), terzo a +6.147s.

Gara 1: dominio Bulega dal primo all’ultimo giro

Bulega impone il ritmo fin dalla partenza, confermando la superiorità mostrata in qualifica. Alle sue spalle Montella e Baldassarri difendono le posizioni di vertice, regalando una storica tripletta italiana nella gara inaugurale.

Dal quarto al sesto posto si classificano nell’ordine: il veneto Axel Bassani (Bimota del Kawasaki Racing Team, +6.183s), il britannico Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team, +8.249s) e lo spagnolo Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati, +12.549s).

Bulega: “Incredibile, voglio continuare così”

Raggiante il vincitore al termine della gara:

“È stato incredibile. Siamo stati i più veloci in ogni sessione, siamo partiti dalla pole e poi abbiamo vinto Gara 1. Questa pista è super per me e ogni volta che guido qui mi godo tutti i giri. Quando hai un buon feeling con la moto, lungo una pista come questa, si crea qualcosa che non si può spiegare. Sono molto contento, voglio continuare così. Vincere una prova non è mai facile: devi rimanere concentrato per tutta la gara, perché può succedere di tutto. Devi essere preciso, quasi perfetto, per gestire la gomma e per guidare sempre veloce”.

Montella e Baldassarri: primo podio da ricordare

Grande soddisfazione anche per Montella:

“È un sogno conquistare il mio primo podio nel WorldSBK. Voglio ringraziare il team per tutto il lavoro svolto durante l’inverno e durante i test qui. Avevamo un buon assetto di base fin da lunedì e oggi dovevamo solo completare il lavoro. Dopo una stagione difficile, quella del 2025, è davvero speciale conquistare il mio primo podio. Sono veramente felice”.

Entusiasmo condiviso da Baldassarri:

“È stato come il mio debutto nel WorldSSP, quando ho vinto la mia prima gara ad Aragon. Oggi ho sentito di essere davvero arrivato nel WorldSBK e finire sul podio è fantastico. Sono davvero emozionato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro questa settimana. C’è un’atmosfera fantastica nei box e stiamo lavorando tutti insieme passo dopo passo. Il feeling fin dai primi giri era buono e poi è migliorato. Abbiamo conquistato il nostro primo podio insieme: ciò significa molto per noi”.

SuperPole: Bulega davanti a Montella e Lowes

In qualifica Bulega aveva già messo la firma sulla SuperPole, precedendo Montella e Sam Lowes, confermando uno stato di forma eccellente fin dall’inizio del weekend australiano.

Il Mondiale 2026 si apre dunque con un segnale chiaro: la Ducati e i piloti italiani partono con ambizioni altissime.

