Beyond the Wall: il futuro dell’Arrampicata italiana passa per Arco di Trento

Per i giovani atleti della Nazionale italiana di arrampicata, i Mondiali Youth di Arco sono una tappa fondamentale di un percorso di crescita personale oltre che sportiva: le loro voci ci portano alla scoperta di un movimento che continua ad avere ambizioni internazionali, con le braccia già protese verso Los Angeles ‘28.

Assieme alla Senior Agnese Fiorio, Chiara Franceschi, Leonardo Donola, Eva Mengoli e Carolina Gradaschi ci guidano attraverso le 3 specialità dell’arrampicata (Boulder, Lead e Speed) raccontando innanzitutto se stessi, attraverso giornate fatte di allenamenti e vittorie che si decidono in un momento.

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